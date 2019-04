EU-Kommissar: Grenzkontrollen im Schengen-Raum müssen aufhören

Washington (APA/dpa) - Der EU-Migrationskommissar Dimitris Avramapoulos hat Österreich und fünf weitere EU-Länder aufgefordert, ihre Grenzkontrollen an Binnengrenzen des Schengen-Raumes aufzugeben. „Wenn Schengen aufhört zu existieren, wird Europa sterben“, sagte Avramapoulos am Montag mit Blick auf zunehmende populistische Tendenzen in der Union.

Als für den Schengen-Raum zuständiger Kommissar sei er nicht bereit, weitere Genehmigungen dafür zu erteilen. „So können wir nicht weitermachen“, betonte der ehemalige Bürgermeister von Athen. „Der Schengen-Raum muss zu seiner normalen Funktion zurückkehren.“

Es sei „eine sehr naive Herangehensweise“ zu glauben, dass durch Grenzkontrollen mehr Sicherheit gewährleistet werden könne, sagte Avramapoulos am Rande eines Vortrages in der Denkfabrik Atlantic Council in Washington. In den Ländern, in denen Grenzkontrollen wieder eingeführt worden waren, habe Innenpolitik eine große Rolle gespielt.

Die Gründe seien nun nicht mehr vorhanden, sagte Avramopoulos. Die europäische Flüchtlingspolitik funktioniere, die Zahl illegaler Grenzübertritte habe sich nach der Flüchtlingskrise auf Normalmaß reduziert.

In der EU erhalten noch sechs Länder die Kontrollen aufrecht, darunter Österreich. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte am Sonntag in einem Schreiben an die EU-Kommission angekündigt, die bis 12. Mai befristeten Kontrollen um ein weiteres halbes Jahr zu verlängern. Kickl rechtfertigt die aktuelle Verlängerung der 2015 eingeführten Kontrollen in dem mit 6. April datierten Schreiben sowie an die Innenminister der Schengen-Partner mit nach wie vor zu hohen Zahlen illegaler Migranten.

Außerdem gebe es in der gesamten EU eine „latente Bedrohung durch den Terrorismus“, weil nach der Niederlage des „Islamischen Staates“ die Rückkehr von „Foreign Terrorist Fighters“ aus den Kampfgebieten in Syrien und im Irak drohe. Sein slowenischer Amtskollege Bostjan Poklukar nannte die Maßnahme „ungerechtfertigt“ und „unverhältnismäßig“. Slowenien schütze die Schengengrenze „gut und effektiv“, die Zahl der illegalen Migranten, die von Österreich an Slowenien übergeben worden seien, sei sehr gering.