Gewerkschaft: Societe Generale will weltweit 1.600 Stellen streichen

Paris (APA/AFP) - Die französische Großbank Societe Generale plant nach Gewerkschaftsangaben weltweit den Abbau von 1.600 Arbeitsplätzen. Allein in Frankreich sei die Streichung von rund 700 Stellen vorgesehen, unter anderem in der Investment- und Firmenkundensparte BFI, sagten Vertreter der Gewerkschaften CFDT und CFT am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP.

Die Bank, die weltweit rund 148.000 Mitarbeiter hat, kommentierte dies zunächst nicht.

Die Societe Generale hatte kürzlich angekündigt, bis 2020 Kostensenkungen in Höhe von 500 Millionen Euro anzustreben. Zwar lagen die Gewinne im Jahr 2018 höher als erwartet. Allerdings will sich die Bank nach eigenen Angaben auf mögliche Turbulenzen an den Finanzmärkten vorbereiten.

