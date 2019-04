Brexit - EU-Parlamentsvizepräsidentin McGuinness für Aufschub offen

EU-weit/Wien (APA) - Die irische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mairead McGuinness (EVP), hat in Wien dazu aufgerufen, für eine Verschiebung des britischen EU-Austrittsdatums offen zu sein. Wichtig sei Geduld in der jetzigen Phase, sagte sie laut Aussendung der Parlamentskorrespondenz am Montag bei einer Konferenz von knapp 50 Parlamentspräsidenten aus 37 europäischen Ländern im Wiener Konzerthaus.

Allerdings brauche es einen Plan, der einen geordneten Brexit auch sicherstellt, fügte McGuinness hinzu. Jedenfalls müsse man aus dem Brexit die Lehren für die Zukunft ziehen, betonte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments und merkte an: „Vielleicht haben wir zu wenig kommuniziert und zu wenig zugehört“.

McGuinness rief außerdem dazu auf, die EU-Wahlen so wichtig wie die Wahlen zu nationalen Volksvertretungen zu nehmen. Man dürfe die EU-Wahlen keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, sagte sie und forderte explizit das Engagement der nationalen Parlamente bei diesem Urnengang. Vor allem gelte es, Regeln für die sozialen Netzwerke aufzustellen, um Manipulationen zu verhindern, auch wenn dies keinesfalls leicht sei.

Rund 50 Parlamentspräsidenten waren der Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Bundesratspräsident Ingo Appé (SPÖ) zur diesjährigen Konferenz der EU-Parlamentspräsidenten nach Wien gefolgt. Schwerpunkte der bis Dienstag dauernden Konferenz waren außer den EU-Wahlen die Nachbarschaftspolitik.

Sobotka hob besonders die Bedeutung der Integration der Länder des Westbalkans nicht nur für die Stabilität Europas, sondern auch im Hinblick auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Ländern selbst hervor. „Für die notwendigen Reformen gibt es keinen stärkeren Anreiz als die Beitrittsperspektive“, sagte Sobotka. „Nur ein starkes Engagement der EU am Westbalkan verhindert, dass ein Vakuum von anderen Akteuren genutzt wird“, warnte er.

Auch andere Parlamentspräsidenten bekannten sich in ihren Reden zur EU-Erweiterungsperspektive für die Länder des Westbalkans als Investition Europas in Frieden, Sicherheit und Stabilität. Sie begrüßten den Durchbruch zwischen Nordmazedonien und Griechenland im Namensstreit. Die rasche EU-Integration des Westbalkans bleibe wichtige Priorität für Griechenland, sagte der griechische Parlamentspräsident Nikos Voutsis. In Bezug auf Migration forderte Voutsis mehr Solidarität und kritisierte, dass die gerechte Aufteilung der Verantwortung bisher noch nicht von allen Mitgliedsstaaten umgesetzt worden sei.

Auch der Chef der italienischen Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, pochte auf die Einhaltung des Prinzips der Solidarität und der gleichberechtigen Aufteilung der Verantwortung. Fico plädierte weiters für eine bessere Koordination der nationalen Asylsysteme und brach eine Lanze für eine stärkere finanzielle Unterstützung von Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Staaten des südlichen Mittelmeerraums und der Sahelzone. Der kommende mehrjährige Finanzrahmen der EU sollte seiner Meinung nach klare Prioritäten in Richtung einer finanziellen Unterstützung gerade der afrikanischen Staaten setzen, sagte Fico.

Der Präsident des slowakischen Nationalrates, Andrej Danko, sieht die EU vor allem auch gefordert, wenn es um die Bekämpfung des Terrorismus, des Fundamentalismus und des radikalen Islamismus geht. Es gelte, den interreligiösen Dialog und die Versöhnung zu fördern und dabei auf den gemeinsamen Werten von Christentum und Islam aufzubauen, betonte Danko.