Nordmazedonien: Unverhoffte Wahlkampfunterstützung aus Österreich

Skopje (APA) - Die nordmazedonische Präsidentschaftskandidatin Gordana Siljanovska Davkova hat bei einer Wahlveranstaltung in Kicevo Unterstützung aus Österreich erhalten. Die Präsidentin der Politischen Akadamie der ÖVP, Bettina Rausch, wurde im Rahmen einer Bildungsfahrt des VP-Think-Tanks am Montag überraschend zur Wahlhelferin. Sie überbrachte auf der Bühne Grüße von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Im Zuge der Studienreise traten Vertreter der erklärten ÖVP-Schwesterpartei VMRO-DPMNE an Rausch mit der Bitte um einen Auftritt bei der Veranstaltung heran. Rausch hielt vor rund 2.000 Menschen in der Gebirgsstadt im westlichen Teil Nordmazedoniens eine kurzfristig zusammengeschriebene Rede. Siljanovska Davkova bedankte sich dafür und erwiderte die Grüße an Kurz.

An der Bildungsveranstaltung nahmen weiters die ÖVP-Parlamentarier Nikolaus Berlakovich und Ernst Göd, der Salzburger Landtagsabgeordnete Karl Zallinger sowie mehrere Bürgermeister teil. Auch ein Reporter der APA war zu der Reise eingeladen.