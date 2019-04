Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund neun Punkte unter dem Schluss-Stand vom Montag (3.110,97) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.085,00 und 3.115,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.089,00 Punkten aus.

Der ATX war am Montag mit einer deutlich schwächeren Entwicklung in die Woche gestartet, nachdem die Vorwoche klare Gewinne gebracht hatte. Die Vorgaben aus Asien fielen am Dienstag verhalten aus und auch von Konjunkturdaten werden keine bedeutenden Impulse erwartet. Die nächste Zahlenvorlage eines Heimischen Unternehmens ist erst für die Wochenmitte angekündigt.

Wie die Post AG am Vorabend mitteilte, hat sie ihren neuen Finanzpartner gefunden: Sie kooperiert in dem Bereich künftig mit der Grazer Wechselseitigen (GraWe) und erwirbt von dieser 80 Prozent der Brüll Kallmus Bank. Damit werde die rechtliche Basis für ein eigenständiges und flächendeckendes Finanzdienstleistungsangebot geschaffen, teilte die Post mit, die 56 Mio. Euro via Kapitalerhöhung einbringt. Mit einem leichten Minus von 0,13 Prozent auf 37,40 Euro hatten sich die Post-Aktien gestern etwas besser geschlagen als der Gesamtmarkt.

Die Verbund-Aktien waren als schwächster Wert um 4,62 Prozent tiefer auf 43,78 Euro aus dem Handel gegangen, während es für die Titel der Andritz um 2,15 Prozent auf 40,06 Euro nach unten ging und die Papiere der voestalpine 1,64 Prozent auf 28,85 Euro einbüßten. Deutlich Federn lassen mussten daneben die Bankaktien Erste Group (minus 1,22 Prozent auf 33,97 Euro) und Raiffeisen (minus 1,06 Prozent auf 21,46 Euro). Die Anteilsscheine der OMV büßten ebenfalls 1,06 Prozent ein und gingen damit bei 47,77 Euro aus dem Handel.

Kursgewinner gab es zum Wochenauftakt im ATX lediglich zwei. Die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 2,38 Prozent auf 81,60 Euro und erreichten damit den höchsten Stand seit mehr als 150 Tagen. Die Ölpreise notierten im Tagesverlauf so hoch wie seit fünf Monaten nicht mehr. Zweitgrößter Gewinner waren die Telekom-Austria-Papiere mit einem Plus von 0,40 Prozent auf 6,66 Euro.

Am Montag hatte der ATX um 1,39 Prozent schwächer bei 3.110,97 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Polytec +4,22% 9,64 Euro Marinomed +3,16% 81,50 Euro Schoeller-Bleckmann +2,38% 81,60 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ Verbund -4,62% 43,78 Euro FACC -3,16% 14,08 Euro Agrana -3,07% 18,30 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA062 2019-04-09/08:47