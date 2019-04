Harte Arbeit und klare Worte: Crippled Black Phoenix in der Arena

Wien (APA) - Da soll noch jemand behaupten, als Musiker hätte man ein leichtes Leben: Justin Greaves ist mittlerweile seit gut zwei Monaten „on the road“. Der britische Multiinstrumentalist, der mit seiner Band Crippled Black Phoenix Montagabend in der Wiener Arena begeisterte, war vor der aktuellen Tour noch Gitarrentechniker für Kollegen. „Es ist hart, aber verdammt gut. Wir hatten einige schwere Jahre.“

Schließlich sei es keine ganz einfache Angelegenheit, eine Tour zu finanzieren. Viele Dinge müsste zusammenspielen, die Gruppe hat für die Rundreise durch Europa auch auf Crowdfunding gesetzt. „Es wird einfach alles immer teurer.“ Und doch scheint es derzeit besser zu laufen, als es noch vor einiger Zeit der Fall war. „Ich weiß auch nicht, was damals los war. Wir standen irgendwie am Rand“, erinnerte sich Greaves im APA-Interview an einige dürre Jahre, die trotz guter Alben nur kleinere Shows für die vielköpfige Combo brachten. Nun sind es aber wieder ordentliche Hallen, die dank tollem Material gefüllt werden.

Vor wenigen Monaten ist beispielsweise „Great Escape“ erschienen, ein Monster von einem Album, das alles von elegischen Instrumentalpassagen bis zu heftigen Gitarrenausbrüchen bereithält. Eigen ist dabei jedenfalls die kompositorische Note, die Greaves seinen Songs verpasst. Wirklich ein Genre für seine Musik zu finden, ist dabei gar nicht so leicht, wie sich auch live herausstellte. Zwischen rhythmischen und von Gitarren getriebenen Kraftnummern fanden sich epische Stücke mit ruhigen Passagen im Programm, da gab auch mal eine Trompete oder ein zartes E-Piano den Ton an.

Mit Daniel Änghede hat Greaves zudem einen äußerst fähigen Sänger im Aufgebot, der die musikalische Bandbreite im vokalen Bereich fortführt. „Es fühlt sich so gut an mit ihm in der Band. Es ist wirklich ein starkes Line-up, das wir derzeit haben.“ Dazu gehört seit längerem auch Belinda Kordic, Stimme von Greaves Seitenprojekt Se Delan. Ihre Vocals schmiegten sich beim Konzert an die ihres männlichen Kollegen, manchmal übernahm sie das Mikro auch alleine.

Greaves ist sich darüber im Klaren, dass Crippled Black Phoenix nicht unbedingt eine „hippe“ Band für die Jugend ist. „Klar gibt es bei anderen Rockgruppen größere Hypes. Aber ich glaube, dass die teilweise auch schneller ausbrennen. Hoffentlich können wir uns durch eine Langlebigkeit auszeichnen. Unsere Fans sind ja auch alte Schule, was den Musikkonsum betrifft, und setzen auf analoges Zeug. Da wird einfach gerne noch Vinyl gekauft“, schmunzelte der bärtige Musiker. „Klar würden wir uns freuen, wenn wir das nächste Level erreichen würden. Wir haben es sicherlich verdient. Aber andererseits: So ist es auch völlig in Ordnung.“

Crippled Black Phoenix haben sich jedenfalls in ihrer gut 15-jährigen Bandgeschichte immer durch harte Arbeit ausgezeichnet. Davon zeugen nicht zuletzt die Studioalben, die mit aufwendigen Artworks daherkommen und meist eine Spielzeit von mehr als einer Stunde aufweisen. „Gerade die neue Platte wurde wieder sehr gut aufgenommen von den Fans. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum - ich bin für eine Beurteilung zu nah dran“, betonte Greaves. „Außerdem muss man sagen: Es hätte dieses Album nicht ohne die davor gegeben. Alles hat seinen Platz und seine Notwendigkeit. Ich stehe hinter allem, was ich gemacht habe - auch hinter den Songs, die ich vielleicht nicht mehr wirklich mag“, lachte er. „Das ist wie ein schlechtes Tattoo. Es sagt etwas über die Zeit und den Ort, als du es gemacht hast.“

Apropos Zeit und Ort: Für den Briten ist natürlich der drohende Brexit ein Thema. „All das hätte nie passieren dürfen“, fand er schnell klare Worte dafür. „Als Musiker wissen wir beispielsweise in keiner Weise, was es für uns bedeuten wird. Die Leute sprechen immer vom besten Deal. Ganz ehrlich: Den besten Deal hatten wir doch schon, noch als Teil der EU! Natürlich ist sie nicht perfekt, aber du verbesserst ja nichts, indem du deine Sachen packst und abhaust.“

Stattdessen habe sich seit dem Referendum nur eines abgezeichnet: „Diese Sache bringt die Leute auseinander. Sofort haben sich die Bruchlinien durch die Gesellschaft gezeigt. Und das macht vor Familien nicht halt“, so Greaves. „Ich habe mich etwa furchtbar mit meinem Vater zerstritten. Mittlerweile passt es wieder, aber genau das hat es mit den Menschen gemacht.“ Die Spaltung der Gesellschaft gehe aus seiner Sicht europaweit in „eine ganz schlimme Richtung. Das fördert Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, besonders in Großbritannien. Viele nehmen das als Blankoscheck, um einfach die schlimmsten Dinge zu sagen. Es macht mir Angst, weil viele offenbar vergessen haben, was bereits vor 80 Jahren passiert ist. Auch die Nationalsozialisten sind nicht über Nacht entstanden.“

Dezidiert politisch werden Greaves und seine Kollegen in den Songs zwar nicht, allerdings gibt es etliche Untertöne, die mitschwingen. Außerdem äußerst sich der Bandleader immer wieder zu sozialen Fragen. „Einigen gefällt das nicht. Aber ganz ehrlich: Wenn ihr kein Gewissen habt, dann ist das euer Problem. Ignoriert das doch einfach, wenn es euch stört“, richtete er diesen sogenannten Fans aus. Für ihn stehe jedenfalls fest, das man einander zuhören müsse. Und als Musiker habe er einen weiteren Vorteil: „Wir sind so viel unterwegs, lernen viele Menschen kennen. Reisen erweitert wirklich den Horizont.“

