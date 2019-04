Brexit - Blümel: „No Deal“ verhindern

Brüssel/London (APA) - Für Österreich ist es beim Brexit laut EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) die wichtigste Priorität, „einerseits die Einheit der EU-27 aufrecht zu halten, aber auch einen No Deal zu verhindern“. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte vor Beratungen der EU am Dienstag in Luxemburg auf die Frage, ob es am Freitag noch einen „harten Brexit“ geben könnte: „Sicherlich nicht.“

Dagegen sagte Blümel zur Frage eines „harten Brexit“: „Die Möglichkeit besteht nach wie vor, leider Gottes.“ Die EU arbeite mit aller Kraft daran, ein solches Szenario zu verhindern. „Aber nichtsdestotrotz müssen die Briten auch klar sagen, in welche Richtung es dann gehen soll. Denn einfach so die Unsicherheit zu verlängern , das wird nicht gehen. Es geht nicht um Bedingungen. Es geht darum, dass wir konstruktiv gemeinsam einen geordneten Austritt über die Bühne bringen wollen“, sagte Blümel vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen und mit dem EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier.

„Ich bin dafür, das ein geordneter Ausstieg möglichst bald erfolgt, genauso wie es das britische Volk entschieden hat und wie man es auch verhandelt hat“, sagte Blümel.