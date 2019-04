Raufhandel mit Polizisten-Beteiligung in Tirol -ein Verletzter

Längenfeld (APA) - Ein 28-Jähriger ist am Montag in Längenfeld im Ötztal von einem 34-jährigen Ungarn attackiert und verletzt worden. Der Tiroler hatte den Ungarn zuvor zur Rede gestellt, nachdem dieser auf seinem Grundstück randaliert hatte. Darauf griff ihn der 28-Jährige mit einer Whiskey-Flasche an, biss ihm ins Gesicht und verletzte ihn durch Schläge gegen die Nase.

Anschließend attackierte der 34-Jährige noch einen einschreitenden Polizisten, indem er gegen den Kopf des Beamten trat. Der Ungar wurde festgenommen und mit Unterstützung einer weiteren angeforderten Polizeistreife ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert. Er wird angezeigt.