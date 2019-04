Über 2,5 Promille: Alkolenkerin prallte in Salzburg gegen Hauswand

Tamsweg (APA) - Mit 2,52 Promille Alkohol im Blut ist am Montagabend in Tamsweg (Lungau) eine Autolenkerin gegen eine Hausmauer und anschließend in eine Holzwand geprallt. Die 47-Jährige stellte nach dem Unfall ihren Pkw in der Nähe ab und machte sich ohne den Hausbewohner oder die Polizei zu verständigen zu Fuß davon.

Ein Streifenwagen konnte die Frau aber wenig später rund 150 Meter vom Unfallort entfernt in einer Nebenstraße anhalten. Die Alkolenkerin dürfen den Crash unverletzt überstanden haben, allerdings wurde ihr der Führerschein abgenommen.