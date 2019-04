Brexit - Irland: EU-Gipfel wird für Verlängerung offen sein

Brüssel/London (APA) - Der EU-Gipfel am Mittwoch wird nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney für die von der britischen Premierministerin Theresa May geforderte Brexit-Fristerstreckung offen sein. May müsse dem Gipfel aber einen klaren Plan vorlegen, wie sie den Brexit-Prozess weiter strukturieren werde, sagte Coveney am Dienstag in Luxemburg.

Coveney sagte, jeder erkenne an, dass May einen neuen Weg eingeschlagen habe. Die Gespräche zwischen Konservativen und Labour seien ernsthaft, aber es gebe bisher noch kein Ergebnis. Ein „No Deal“ sei immer noch eine Möglichkeit. „Aber wir arbeiten alle daran, das zu verhindern. Wir würden alle verlieren in einem solchen Szenario“, sagte der irische Außenminister.

Coveney erwartet, dass bis zum Gipfel im Hintergrund Verhandlungen laufen. Er hoffe, dass es bis zum Gipfel einen Plan gebe.

Der deutsche Staatsminister im Außenamt, Michael Roth, sagte, die Bedingungen der EU-Staats- und Regierungschefs seien nicht erfüllt worden. „Wir erwarten jetzt endlich substanzielle Schritte, bisher hat sich überhaupt nichts geändert“, so Roth. „Wir denken auch über eine längere Fristverlängerung nach“, sagte Roth. Dafür wären aber strikte Kriterien nötig. Man müsse Großbritannien möglicherweise mehr Zeit gewähren, um Klarheit zu bekommen.