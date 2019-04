Alko-Lenker fuhr 33-Jährigen in OÖ an und kollidierte mit Traktor

Vorderweißenbach (APA) - Ein 22-Jähriger hat mit seinem Pkw am Montagabend auf der Vorderweißenbacher Straße in Bernhardschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) erst einen 33-Jährigen angefahren und ist dann in einen abgestellten Traktor gekracht. Ein Alko-Test ergab 1,3 Promille bei dem Mann, der in Richtung Traberg unterwegs war, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.

Der 33-Jährige war aus der entgegengesetzten Richtung gekommen, hatte seinen Wagen am aus seiner Sicht linken Bankett geparkt und war ausgestiegen um zu telefonieren. Das schätzte der 22-Jährige falsch ein. Er wollte rechts am parkenden Wagen vorbeifahren. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem 33-Jährigen, der am Bankett stand. Dann prallte er noch gegen einen Traktor, der in einer Hauszufahrt abgestellt war. Der 33-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach wurde in das Linzer UKH eingeliefert.