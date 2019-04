Brexit - Spekulationen über May-Angebot zu zweitem Referendum

London (APA) - Vier Tage vor dem Auslaufen der Brexit-Frist wird in London heftig über ein mögliches zweites Referendum spekuliert, um das politische Patt rund um den EU-Austritt Großbritanniens zu durchbrechen. Premierministerin Theresa May soll erwägen, Labour mit einem solchen Angebot zu ködern, berichtete der „Telegraph“ (Dienstagsausgabe). Justizminister David Gauke dementierte dies jedoch am Dienstag.

May habe immer klar gemacht, dass sie kein Referendum über den Brexit-Deal wolle, sagte Gauke dem Sender Sky News. Es sei aber „äußerst wahrscheinlich“, dass im Parlament ein entsprechender Änderungsvorschlag eingebracht werde.

Mays Austrittsdeal mit der Europäischen Union war vom Unterhaus drei Mal mit klarer Mehrheit abgelehnt worden, weil sowohl Brexit-Hardliner als auch die für einen weicheren Brexit eintretende Opposition dagegen stimmten. Daher entschloss sich May in der Vorwoche zu Gesprächen mit Labour-Chef Jeremy Corbyn über eine Kompromisslösung.

Labour verlangt, dass das Vereinigte Königreich nach dem Austritt in einer dauerhaften Zollunion mit der EU verbunden bleibt. Dies würde aber dem Wahlversprechen der Tories widersprechen. Beobachter erwarten, dass ein großer Teil der Tory-Abgeordneten May in diesem Fall die Gefolgschaft verweigern würden.

Corbyn steht innerparteilich unter starkem Druck, in den Gesprächen mit May auf ein zweites Referendum über den Deal zu drängen. Er selbst ist einem solchen aber eher abgeneigt, weil er befürchtet, dass dies die Siegeschancen von Labour bei Neuwahlen schmälern würde.