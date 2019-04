Brexit - Für Kurz Verlängerung unter gewissen Bedingungen vorstellbar

London/Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält eine Verlängerung der Brexit-Austrittsfrist unter gewissen Bedingungen für vorstellbar. Im Kanzleramt hieß es am Dienstag auf Anfrage der APA, dass dazu jedenfalls ein konkreter Plan der britischen Premierministerin Theresa May notwendig sei. Kurz habe Montagabend mit May gesprochen, wobei vor allem die Vermeidung eines Hard Brexit erörtert wurde.

Außerdem sei natürlich der bevorstehende EU-Sondergipfel zum Brexit am morgigen Mittwoch zur Sprache gekommen. May habe den Kanzler auch über die aktuellen Entwicklungen in ihrem Land informiert, auch was die Gespräche mit der oppositionellen Labour Party betrifft.

Kurz selbst, so wurde im Kanzleramt betont, habe die für Österreich wesentlichen drei Prioritäten beim Brexit bekräftigt. Dazu zählten in erster Linie die Einheit der EU-27, dann die Vermeidung eines harten Brexit, und auch die Nichtteilnahme der Briten an den EU-Wahlen. Erst am Montag hatte er im EU-Hauptausschuss des Nationalrates bekräftigt, dass es „absurd“ wäre, wenn Großbritannien an der Europawahl teilnähme.

Zu einer möglichen Verlängerung hieß es im Kanzleramt, dass eine solche unter gewissen Bedingungen vorstellbar sei. Allerdings sei noch nicht über ein konkretes Datum gesprochen worden, sondern nur darüber, ob eine Fristverlängerung generell möglich sei. Dafür bedürfe es jedenfalls eines konkreten Plans der Briten.