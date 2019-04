Europas Leitbörsen zur Eröffnung etwas schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Dienstagvormittag mit kleinen Abschlägen gezeigt. Aus Übersee blieben positive Impulse aus. Darüber hinaus dürfte die Brexitfrage weiterhin ein bestimmendes Thema am Markt bleiben.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.55 Uhr mit minus 0,05 Prozent bei 3.436,31 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 0,17 Prozent auf 11.943,26 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,13 Prozent auf 7.442,06 Punkte.

Konjunkturseitig wurden britische Einzelhandelszahlen veröffentlicht. Er nahm im März 0,5 Prozent weniger ein als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband British Retail Consortium (BRC) mitteilte. „Der Brexit trägt weiterhin zur Verunsicherung der Verbraucher bei“, sagte BRC-Chefin Helen Dickinson.

Darüber hinaus dürften sich vor Beginn der Quartalsberichtssaison in den Vereinigten Staaten Anleger zurückhalten: „Eine enttäuschende Berichtssaison mit rückläufigen Gewinnen könnte ein potenzieller Auslöser einer neuen Welle nach unten sein“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Im Wochenverlauf stehen in den USA erste Resultate vor allem aus dem Bankensektor auf der Agenda.

Im weiteren Verlauf werden erst am Nachmittag Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten erwartet. Sowohl das NFIB-Mittelstandsbarometer als auch der JOLTS-Bericht zu den offenen Stellen werden herausgegeben. „Die Stimmung der kleinen und mittleren Unternehmen hat sich ausgehend von dem Spitzenniveau im September 2018 abgeschwächt, liegt aber noch immer auf einem Niveau, wie es Mitte der neunziger Jahre nicht unüblich war“, kommentierte Ralf Umlauf in seinem Tageskommentar. „Die Zahl der offenen Stellen lag im Januar mit rund 7,57 Mio. weiterhin in der Nähe des Rekordstandes vom November letzten Jahres.“ Mit einem Einbruch rechne die Helaba nicht.

Mit Blick auf die Branchentafel stiegen Öl- und Gaswerte mit Kursgewinnen in den Handel ein. Banken waren ebenfalls gut gesucht. Abschläge waren dahingegen in der Technologiebranche zusehen. Darin waren vor allem SAP schwach (minus 2,16 Prozent).

Sowohl die britische HSBC als auch die schweizerische UBS gaben vor den bald erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von SAP ihr bisheriges Votum mit „Buy“ auf. Sie begründeten dies nach einem guten Lauf mit nur noch begrenztem Aufwärtspotenzial.

Airbus sackten um 0,81 Prozent ab. Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer veröffentlichte am Montag eine vorläufige Liste mit EU-Produkten, die als Vergeltung für die Airbus-Beihilfen mit Zöllen belegt werden könnten.

Die französische Großbank Societe Generale will indes mit ihrem Sparkurs Ernst machen und bis zu 1.600 Stellen streichen. Rund 750 Stellen sollen in Frankreich wegfallen. Der Gewerkschaftsbund CGT hatte bereits am Montagabend auf einer Webseite die Details veröffentlicht. Das Papier gewann leichte 0,15 Prozent.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA108 2019-04-09/10:05