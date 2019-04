Basketball: Virginia Cavaliers erstmals NCAA-Champion

Minneapolis (Minnesota) (APA) - Die Virginia Cavaliers haben erstmals die Meisterschaft im US-College-Basketball (NCAA) gewonnen. Das als Nummer eins gesetzte Team der University of Virginia besiegte am Montagabend (Ortszeit) im Finale im U.S. Bank Stadium in Minneapolis vor mehr als 72.000 Zuschauern die Texas Tech Red Raiders mit 85:77 nach Verlängerung.

Matchwinner für die Cavaliers war De‘Andre Hunter mit 27 Punkten und sieben Rebounds. Der 21-jährige Small Forward hatte mit einem verwandelten Dreier zum 68:68 12,9 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit auch die Verlängerung erzwungen.