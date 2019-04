Leichtathletik: Kubaner Echevarria kommt nach Innsbruck

Innsbruck (APA) - Die 15. Golden Roof Challenge am 8. Juni in Innsbruck kann heuer mit einem Weitsprung-Star aufwarten. Der Kubaner Juan Miguel Echevarria wurde am Dienstag von den Veranstaltern als Teilnehmer vermeldet. Der 20-Jährige hatte vor einem Monat in Havanna mit einem von zu viel Rückenwind begünstigten Satz auf 8,92 Meter für Aufsehen gesorgt. Echevarria will als erster Athlet über neun Meter springen.