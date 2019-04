Schweizer Augenheilfirma Alcon bei Börsengang 27 Mrd. Dollar wert

Basel (APA/Reuters) - Das Schweizer Medizinunternehmen Alcon ist bei seinem Börsendebüt am Dienstag mit rund 27 Milliarden Dollar (24 Mrd. Euro) bewertet worden. Die Aktien des vom Pharmakonzern Novartis abgespaltenen Spezialisten für Augenheilkunde starteten mit 55 Franken (48,9 Euro) in den Handel an der Schweizer Börse SIX.

Das auf Augenchirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Unternehmen ist damit nicht nur der größte Neuzugang am Parkett in Zürich seit neun Jahren, sondern spielt auch weltweit ganz oben mit.

Der US-Mitfahrdienst Lyft wurde beim Börsengang mit rund 24 Mrd. Dollar bewertet. Die Schweizer Medizintechnikfirma Medacta brachte bei ihrem IPO in der Vorwoche rund 2 Mrd. Dollar auf die Waage.

