Brexit - Frankreich: Keine automatische Fristverlängerung

Luxemburg (APA) - Frankreich will der britischen Premierministerin Theresa May keine automatische Brexit-Fristverlängerung beim EU-Gipfel am Mittwoch gewähren. Die französische Europaministerin Amelie de Montchalin sagte am Dienstag vor EU-Beratungen in Luxemburg, es sei wichtig, dass Großbritannien einen „glauwürdigen Plan“ vorlege, was in der zusätzlichen Zeit passiere.

Zweitens müsse Großbritannien darlegen, welche Rolle es in der EU während der Fristverlängerung spielen werde, und welche Entscheidungen es mitmachen werde, sagte De Montchalin. Es gehe darum, dass „ambitionierte europäische Projekt zu beschützen“. Sie spielte damit auf Äußerungen von Brexit-Hardlinern an, die gedroht hatten, den EU-Entscheidungsprozess bei einem längeren Brexit-Aufschub blockieren zu wollen.

Der niederländische Außenminister Stef Blok betonte unterdessen, es sei im Interesse seines Landes, dass der Brexit geordnet stattfinde und ein „harter Brexit“ vermieden werde. Die Frage, wie lange der Aufschub für Großbritannien ausfallen wird, hänge von Großbritannien ab, und welche Klarheit bis zum Gipfel bestehe.