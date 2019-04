Internationale Pressestimmen zur Parlamentswahl in Israel

Tel Aviv (APA/AFP/dpa) - Die Parlamentswahl in Israel war am Dienstag Inhalt zahlreicher internationaler Zeitungskommentare:

„Libération“ (Paris):

„Immer weiter, immer rechter. Bedroht durch seinen Rivalen Benny Gantz setzt (Israels Ministerpräsident) Benjamin Netanyahu alles auf eine Karte: Er hat angekündigt, dass Israel unter seiner Führung seine Souveränität auf die Gesamtheit der (jüdischen) Siedlungen im Westjordanland ausweiten wird. Ein entscheidender Schritt, der auf eine Annexion eines großen Teils der besetzten Gebiete hinausläuft und ein für alle Mal die ohnehin winzige Aussicht auf Frieden zwischen zwei Staaten, einem palästinensischen und einem israelischen, zunichtemacht. Netanyahu fürchtet, dass die neue Partei Blau-Weiß, gegründet von Ex-Generalstabschef Gantz, der eher unverdächtig ist, die Sicherheit Israels zu verschenken, der seinen überlegen sein wird. Er will die Rechte um sich scharen.“

„La Vanguardia“ (Madrid):

„Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu tritt bei dieser Wahl in einer sehr komplizierten Situation an. Er wird von der Staatsanwaltschaft der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue beschuldigt. In Israel gilt als sicher, dass er auf der Anklagebank landen wird, was zweifellos seine politische Manövrierfähigkeit reduziert. Deshalb hat der Ministerpräsident, Bibi genannt, zuletzt zu Maßnahmen gegriffen, mit denen er sich die nötige parlamentarische Unterstützung für eine neue Regierungszeit zu sichern versucht. Um verschiedene Gruppen der nationalistischen und religiösen Rechten zufriedenzustellen, hat er zum Beispiel angekündigt, dass er bei einem Wahlsieg einen Teil der Palästinensergebiete annektieren werde (...). Alles, was in Israel passiert, ist aufgrund der geografischen Lage des Landes für die ganze Welt von enormem Interesse. Was heute entschieden wird, ist es auch.“

„Sydsvenskan“ (Malmö):

„Eine Zwei-Staaten-Lösung mit nachhaltigem Frieden kann unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, möglich sein. Natürlich erscheint ein solches Szenario etwas wahrscheinlicher, wenn der Gewinner Benny Gantz heißt. Ein wichtiger Faktor bei eventuellen Verhandlungen aber ist Israels Sicherheitsgefühl. Deshalb braucht Israel mehr - nicht weniger - Unterstützung der Außenwelt.“