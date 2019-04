Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel gut behauptet präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.113,79 Punkten nach 3.110,97 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 2,82 Punkten bzw. 0,09 Prozent.

Das europäische Marktumfeld zeigte sich nach uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee am Vormittag ohne klare Richtung. Im Verlauf des Handelstages werden keine kursbewegenden Konjunkturdaten erwartet und auch die Meldungslage zu heimischen Unternehmen gestaltete sich zunächst sehr dünn.

Wie die Österreichische Post bereits am Vorabend mitgeteilt hat, ist sie bei der Suche nach einem neuen Finanzpartner fündig geworden. Sie kooperiert in dem Bereich künftig mit der Grazer Wechselseitigen (GraWe) und erwirbt von dieser 80 Prozent der Brüll Kallmus Bank. Damit werde die rechtliche Basis für ein eigenständiges und flächendeckendes Finanzdienstleistungsangebot geschaffen, teilte der Konzern am Montagabend mit. Die Post wird dabei mittels Kapitalerhöhung 56 Mio. Euro einbringen. Ende 2019 läuft die langjährige Partnerschaft der Post mit der BAWAG P.S.K. aus. Ein geplantes Joint Venture mit der deutschen FinTech-Gruppe, das an deren Stelle treten sollte, war im Herbst geplatzt. Der Kurs der Post gab am Vormittag um 0,13 Prozent auf 37,35 Euro nach.

Die Aktien des Luftfahrtzulieferers FACC fielen um 1,85 Prozent auf 13,82 Euro. Hier könnten Turbulenzen in der Luftfahrtbranche eine Rolle spielen. Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer hat am Montag eine Liste mit Produkten aus der EU veröffentlicht, die als Vergeltung für Beihilfen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus mit Zöllen belegt werden könnten. Künftig könnten demnach neben Milchprodukten und Wein auch große Verkehrsflugzeuge und Flugzeugteile zusätzlich belastet werden.

An der Spitze des ATX tendierten die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI), die sich um 1,72 Prozent auf 21,83 Euro verteuerten. Europaweit zählten Papiere aus der Bankenbranche zu den größten Gewinnern.

Der ATX Prime notierte bei 1.570,02 Zählern und damit ebenfalls um 0,09 Prozent oder 1,44 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und vier unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 234.054 (Vortag: 208.277) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 6,77 (6,11) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA132 2019-04-09/10:26