„Stück für Stück“: Wolfgang Kraliceks Kritiken im Zeitschriften-Abo

Wien (APA) - Wolfgang Kralicek zählt seit langem zu den renommiertesten Theaterkritikern des Landes. Der 1965 geborene Wiener war zwei Jahrzehnte Redakteur der Stadtzeitung „Falter“, zweimal Juror des Berliner Theatertreffens und schreibt heute u.a. für „Theater heute“ und „Süddeutsche Zeitung“. Seit kurzem hat er etwas, was keiner seiner Kollegen hat: eine eigene Zeitschriften-Reihe mit ausgewählten Kritiken.

„Stück für Stück - Wolfgang Kralicek geht ins Theater“ heißt die vom abo-Verlag herausgegebene Reihe, die im Abo und als Einzelheft zu beziehen ist und mittlerweile bei der fünften Ausgabe hält. „Das handliche Format und der Umfang der einzelnen Ausgaben erinnern nicht zufällig an Programmhefte“, heißt es aus dem Verlag, der sich jährlich vier Nummern vorgenommen hat. „Die Gestaltung der bibliophilen Reihe ist sorgsam konzipiert, mit einem glanzvollen Vorsatzpapier versehen und händisch gebunden.“ Mit Farbfotos, einer liebevollen grafischen Gestaltung und einer Banderole aus Pergamentpapier wirken die Hefte so exklusiv wie ihr Preis: 30 Euro kostet das Abo, 9 Euro das Einzelheft.

Auf Aktualität muss man in „Stück für Stück“ verzichten - dafür erhält man vorbildlichen Kulturjournalismus zum Nachlesen. In der aktuellen Nummer fünf ist das etwa ein ausführliches, erstmals vor einem Jahr in „Theater heute“ erschienenes Porträt von Rainer Galke. Der Volkstheater-Schauspieler wird am 25. April daraus lesen, wenn im Verlagsbüro die ersten Nummern gefeiert werden und auf die im Juni erscheinende Nummer sechs vorausgeblickt wird. In ihr wird Kralicek auch seine eigens für „Stück für Stück“ begonnene Beantwortung der „Frequently Asked Questions“ an den Theaterkritiker weiterführen. Auf die Frage „Gehen Sie eigentlich noch gern ins Theater?“ heißt es etwa am Ende einer elaborierten, ausführlichen Antwort: „Ja, natürlich gehe ich noch gern ins Theater. Ich glaube, ich würde sogar Eintritt dafür bezahlen.“

(S E R V I C E - „Stück für Stück - Wolfgang Kralicek geht ins Theater", abo-Verlag, ISSN 2616-8952, zu beziehen über www.aboverlag.at)