UBM - Erste Group erhöht Kaufvotum von „Accumulate“ auf „Buy“

Wien (APA) - Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Immobilien-Entwicklers UBM Development von „Accumulate“ auf „Buy“ angehoben. Gleichzeitig haben sie das Kursziel von 48 auf 47 Euro leicht reduziert.

Die Aktie biete nicht nur ein sehr attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern werfe an der Wiener Börse auch eine der höchsten Dividenden ab, schreibt Erste-Analyst Christoph Schultes in seiner Studie. Die Sorgen von Analysten, dass sich die Immobilienbranche einem Konjunkturabschwung nähert, schwächt Schultes ab: In Deutschland, Österreich und Polen - und damit in den wichtigsten Märkten von UBM - sei das Geschäftsumfeld weiterhin gesund.

Zudem hebt der Analyst positiv hervor, dass der Immobilien-Entwickler laut vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2018 neue Rekordwerte erreicht habe. Auch über den detaillierten Prognosehorizont hinaus sehe es gut aus: Zwei neue Hotel- und Wohnbauprojekte in München und Wien, darunter das Wiener Leopold-Quartier, sprechen für längerfristig robuste Einkünfte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 5,21 Euro für 2018, sowie 5,16 bzw. 5,93 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,15 Euro für 2018, sowie 2,15 bzw. 2,30 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Dienstagvormittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,31 Prozent bei 37,7 Euro.

