Frequentis 2 - Börsengang soll heuer erfolgen

Wien/Frankfurt am Main (APA) - Der angepeilte Börsengang der Frequentis wurde gestern vom Aufsichtsrat des Wiener Unternehmens beschlossen und soll noch heuer erfolgen. Das sagte eine Firmensprecherin am Dienstag auf APA-Anfrage. Wo die Hauptnotierung erfolgen soll, in Wien oder in Frankfurt, ist offen. Sowohl Deutschland als auch Österreich seien zentrale Märkte für Frequentis, so die Sprecherin.

Jedenfalls wolle man auch in Österreich vertreten sein, da das Unternehmen von hier stamme. Deutschland sei der wichtigste Exportbereich und man habe dort „Paradekunden“ wie die Flugsicherung, die Bundeswehr und die Deutsche Bahn.

