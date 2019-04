Klimawandel - Tiroler Uni-Spin-Off will „Wasserfrage“ beantworten

Innsbruck (APA) - Das Klimawandel-Kompetenzzentrum „alpS“, ein Spin-Off der Uni Innsbruck, hat die „Wasserfrage“ zu einer der drängendsten im Kampf gegen den Klimawandel erklärt. Man müsse beispielsweise über Baumarten nachdenken, die besser mit Trockenheit umgehen können oder beim Themenkomplex Starkregen auch städtebauliche Aspekte berücksichtigen, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Besonders bei der „Versiegelung von Flächen in den Städten“ möchte Geschäftsführer Maximilian Riede ansetzen. Schließlich seien gute Abflussmöglichkeiten bei heftigem Niederschlag besonders wichtig. In diesem Zusammenhang rückte Riede auch Gehwege ins Zentrum. Das unterschiedliche Niveau ebendieser könne sich bei Starkregenereignissen positiv auswirken, so der promovierte Geograf. Insgesamt gelte es hier jedenfalls die Verantwortlichen zu beraten und Risikoanalysen zu erstellen.

Das Thema Wasser beschäftigt das Ingenieur- und Beratungsunternehmen „alpS“ darüber hinaus auch in Bezug auf Hochwasser. Man arbeite bereits mit der landeseigenen Tiwag an einem Hochwasserprognosemodell. „Damit soll Hochwasser früher und genauer vorhergesagt werden“, erläuterte Riede. Dadurch werde es auch möglich, Kraftwerke ökonomisch zu optimieren, betonte der Geschäftsführer.

Das Beratungsunternehmen „alpS“ besteht seit 15 Jahren. In den vergangenen Monaten habe man das Unternehmen neu strukturiert, um „noch zielgerichteter auf den steigenden Beratungsbedarf reagieren zu können“, wie die Verantwortlichen bei dem Pressegespräch in Innsbruck erklärten. Man trage damit der „immer stärker zunehmenden Nachfrage nach Kompetenz in Fragen der strategischen Positionierung gegenüber den Sustainable Development Goals (SDGs) sowie des Umgangs mit den Folgen des Klimawandels Rechnung“. Seit April 2018 besteht „alpS“ als Teil der Universität Innsbruck aus den Einheiten „alpS-Consulting“ und „alpS-Research“.