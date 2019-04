Zirngast - Journalisten Club: „Willkürjustiz aus politischen Gründen“

Wien/Ankara (APA) - Der Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC), Fred Turnheim, sieht die Anklage, die zu dem am Donnerstag beginnenden Prozess gegen den österreichischen Studenten und freien Journalisten Max Zirngast in Ankara geführt hat, als „eine Willkürjustiz aus rein politischen Gründen“. Dies erklärte er am Dienstag in einer Aussendung.

Er forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) erneut auf, den Fall von Zirngast nicht als „Konsularfall“ zu sehen, sondern als eine „Geiselnahme eines Österreichers und Journalisten in der Türkei“. An Kneissl appellierte er, „dringend alle diplomatischen Kanäle zu nutzen“, damit Zirngast „am Donnerstag als freier Mann die Türkei verlassen kann“.

Zirngast war im September wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation in der Türkei in Haft genommen worden und am 24. Dezember unter Auflagen - darunter ein Ausreiseverbot - freigekommen. Bei einer Verurteilung drohen Zirngast bis zu siebeneinhalb Jahre Haft. Der 30-jährige Aktivist weist die Vorwürfe zurück und sieht die Anklage als Beispiel von Repression gegen kritischen Journalismus und oppositionelle demokratische Bewegungen.

Auch hochrangige österreichische Juristen teilen laut ÖJC die Einschätzung, dass die Anklage „in keiner Form“ rechtsstaatlichen Prinzipien entspreche. Die Juristen schlagen demnach vor, gegen die Türkei eine „Staatenbeschwerde“ vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einzubringen. Mitglieder der Solidaritätskampagne #FreeMaxZirngast riefen die österreichische und europäische Medien am Dienstag in einer Aussendung dazu auf, den Prozess in Ankara „im Licht der Öffentlichkeit zu halten“.