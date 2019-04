Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend höher

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Dienstag überwiegend höher geschlossen. Die Anleger warteten vor allem auf Neuigkeiten zum Handelsstreit zwischen den USA und China, sagten Marktanalysten. Darüber hinaus dürften Maßnahmen zur Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft ein wichtiger Tagespunkt gewesen sein.

Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann um 0,19 Prozent auf 21.802,59 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,27 Prozent auf 30.157,49 Einheiten. Der Shanghai Composite verlor dagegen 0,16 Prozent auf 3.239,66 Punkte.

Peking habe Maßnahmen gesetzt, um den Städteaufbau voranzutreiben, berichtete Reuters. Damit werde versucht, die sich verlangsamende Wirtschaft wieder zu beschleunigen. Die chinesische Staatsplanung versuche damit zudem, bis zum Ende des Jahres die Urbanisierungsrate um zumindest einen Prozentpunkt nach oben zu treiben.

Unter den Einzelwerten traten die Anteilsscheine des Elektronikkonzerns Sony in den Vordergrund. Sie stiegen um 9,3 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der US-Hedgefonds Third Point zum zweiten Mal innerhalb von sechs Jahren eine Beteiligung an dem japanischen Konglomerat erwerben will. Der Fonds wolle von Sony zudem verlangen, Geschäftsteile zu verkaufen, hieß es. Als besonders ertragreich wird allgemein die „Entertainment“-Sparte des Konzerns gesehen.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich höher. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.871,57 Zählern mit plus 0,44 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 0,07 Prozent auf 6.315,50 Einheiten.

In Australien waren unter anderem Energiekonzerne gut gesucht. Beach Energie stiegen um 5,5 Prozent nach oben. Santos zogen um annähernd 3,0 Prozent an.

Darüber hinaus blickten Anleger auch auf Aktien des Glücksspiel- und Immobilienkonzerns Crown Resorts. Die Aktien sprangen um mehr 19,7 Prozent nach oben, nachdem Informationen über einen möglichen Verkauf an den US-Branchenkollegen Wynn Resorts den Markt erreicht hatten.