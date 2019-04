Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt weiter zu

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag mit festerer Tendenz gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 71,28 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 71,10 Dollar.

Für Unterstützung der Ölpreise sorgte der sich zuspitzende Konflikt in Libyen. Am Markt wird befürchtet, dass Kampfhandlungen nahe der Hauptstadt Tripolis den Export aus einem wichtigen Öl-Hafen beeinträchtigen könnten: „Der Ölmarkt ist aktuell bereits unterversorgt. Sollte zusätzlich Angebot aus Libyen wegfallen, würde das Angebotsdefizit noch größer werden“, schreiben die Analysten der Commerzbank in ihrem Tageskommentar zum Rohstoffmarkt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 70,33 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 69,02 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis zeigte sich mit Aufschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.300,98 Dollar (nach 1.297,89 Dollar am Montag) gehandelt.