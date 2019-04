Aufbruchstimmung im Reich der Mitte: „In China funktioniert der Plan“

Peking/Shanghai/Wien (APA) - Die Chinesen sind stolz und selbstbewusst. Der wirtschaftliche Aufschwung scheint diese Attribute noch zu verstärken. Zumindest bekommt man als China-Reisender einen solchen Eindruck vermittelt. Es scheint auch so, dass - zumindest solange der Aufschwung weitergeht - die Menschen staatliche Überwachung und „Social Credits“ akzeptieren. Thematisiert wird die Sache freilich nicht öffentlich.

„Unser Präsident ist jetzt auf Lebenszeit“, sagte die junge, fließend Deutsch sprechende und hochgebildete Reiseführerin in Peking. „Und ich finde das gut. So funktioniert der Plan.“ Der Plan ist im Reich der Mitte augenscheinlich: Praktisch in allen Bereichen an die Weltspitze gelangen. Präsident Xi Jinping scheint uneingeschränkte Souveränität zu genießen. Freilich dürften staatlich anerkannte Reiseführer besonders systemtreu sein bzw. könnte ihnen auch besonders auf die Finger geschaut werden.

Bereist man China, ein Land voller Tradition und voller Moderne, wird einem schnell klar, dass das Bild vom Riesenreich in Österreich weithin ein veraltetes ist. Zumindest in den besonders entwickelten Gebieten im Osten des Landes kann zum Beispiel keine Rede davon sein, dass „ein Radl umfallen“ würde - es fällt höchstens ein Elektromoped um, von denen in Metropolen wie Peking, Shanghai oder Changzhou Abertausende unterwegs sind. Überhaupt kann man zum Eindruck gelangen, dass China rasch am Weg ist, die weltweite Technologieführerschaft im IT-Bereich zu erringen.

Die Luft ist weit besser als ihr Ruf in Österreich. Auch wenn europäische Grenzwerte nicht oder zumindest nicht regelmäßig eingehalten werden dürften, ist sie nicht mehr so schlecht wie vor etwa zehn Jahren. Die Regierung macht Vorgaben, die Unternehmen haben diese umzusetzen oder werden zugesperrt. Kohle ist zumindest rund um die Metropolen nicht mehr. Mehr Vorschriften und Kontrollen haben zuletzt vieles geändert.

Die Aufbruchsstimmung, die man vor allem unter den jungen Menschen spürt, ist beeindruckend. Die Gesamt-Aura strahlt aus: Für uns geht es aufwärts. „Ich freue mich, wenn Sie wieder zu uns kommen, dann sind wir noch weiter als jetzt“, sagte die Reiseführerin in Shanghai. Das passt zum Selbstverständnis der Chinesen als Abkömmlinge des dort wichtigen Fabelwesens des Drachens.

Surreal wirkt für einen Europäer und vor allem wohl auch für Österreicher, aus einem Land mit nur wenigen Großstädten, dass etwa Städte wie Changzhou mit 3,5 Millionen Einwohnern an ultimativ vergrößerte Provinzstädte erinnern, wo die Hauptstraßen eben nicht „nur“ Hauptstraßen sind, sondern gleich Autobahnen mit vielen Knoten.

Was die Chinesen mit den meisten Völkern der Welt gemeinsam haben, ist ihre Liebe zum Essen. Dieses ist aber nicht mehr nur traditionell. So werden in Großstädten KFC-, McDonald‘s- und Starbucks-Filialen regelrecht gestürmt. Was diese Lokale mit allen noch so kleinen traditionellen Gasthäusern und Restaurants eint, ist dass es überall W-LAN gibt. Die Chinesen surfen wie die Wilden mit ihren Smartphones im beschränkten und total überwachten Internet. Facebook und Whatsapp funktionieren nicht. Als Chat-App-Alternative dient WeChat. So groß ist der Unterschied in der „anderen Welt“ dann doch wieder nicht. Denn auch die Partner werden inzwischen oft über Datingapps gefunden, wie Chinesen und Chinesinnen erzählen.