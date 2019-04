Givaudan legte nicht zuletzt dank Akquisitionen deutlich zu

Vernier (APA/awp/sda) - Der Schweizer Aromen- und Dufthersteller Givaudan hat zum Jahresbeginn 2019 weiter zugelegt. Nicht zuletzt profitierte der Branchenprimus dabei von den im vergangenen Jahr getätigten Akquisitionen. Aber auch organisch gelang es den Genfern, das Wachstum zu beschleunigen.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 16,6 Prozent auf 1,53 Mrd. Franken. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungseinflüsse, Akquisitionen und Veräußerungen, stiegen die Verkäufe um 6,3 Prozent, wie Givaudan am Dienstag mitteilte. Dies bedeutet eine Beschleunigung gegenüber dem Schlussquartal 2018, in dem das organische Wachstum bei 5,3 Prozent lag.

Die Erwartungen der Analysten wurden damit beim Gruppen-Umsatz und insbesondere beim organischen Wachstum übertroffen. Analysten hatten einen Umsatz von 1,50 Mrd. Franken bzw. ein organisches Wachstum von 4,8 Prozent erwartet.

Zudem arbeite das Unternehmen weiterhin daran, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, um die gestiegenen Rohstoffkosten auszugleichen, hieß es in der Aussendung.

Für 2019 stellte der CEO eine vergleichbare Situation wie im Vorjahr in Aussicht. Mit den Zahlen zum ersten Jahresviertel hieß es nun, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit seinen Kunden weiterhin Preiserhöhungen durchsetze, um den Anstieg der Produktionskosten vollständig auszugleichen. Zum Zeitrahmen machte Givaudan dabei keine Angaben. Erfahrungsgemäß dauert es aber vier bis sechs Monate, bis die verteuerten Rohstoffpreise an die Kunden weitergegeben werden können.

Die mittelfristigen Ziele bleiben wie üblich unverändert. Demnach streben die Genfer im Durchschnitt über den Zeitraum 2015 bis 2020 jährlich ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent an und wollen damit das Marktwachstum übertreffen.

Auch die bestehende Dividendenpraxis soll beibehalten werden. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 hat Givaudan bisher jedes Jahr die Dividende erhöht.

