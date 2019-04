Sika mit starkem Wachstum zum Jahresauftakt

Baar (APA/awp/sda) - Der Schweizer Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika hat dank starker Geschäfte im Nahen Osten, in Afrika und Europa zum Jahresauftakt 2019 einen Rekordumsatz verbucht. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 5,8 Prozent auf 1,64 Mrd. Franken (1,5 Mrd. Euro).

Zu dem Anstieg hätten die jüngsten Übernahmen 2,5 Prozent beigetragen, teilte Sika am Dienstag mit. Währungseffekte schmälerten die Verkäufe hingegen um 1,3 Prozent. Das Wachstum in Lokalwährungen lag also bei 7,1 Prozent. Mit diesen Zahlen hat Sika die Markterwartungen erfüllt. Zum Gewinn macht Sika keine Angaben.

„Wir sind mit einem starken Jahresauftakt ins neue Geschäftsjahr gestartet“, resümierte Konzernchef Paul Schuler in der Mitteilung. Besonders gut unterwegs waren die Innerschweizer in der größten Konzernregion EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika). Dort kletterten die Verkäufe in lokalen Währungen um 8,2 Prozent auf 723,8 Mio. Franken. Gut liefen laut Sika die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zweistellig gewachsen sei man in den Ländern Osteuropas und in Afrika.

Deutlich verlangsamt hat sich das Wachstum in der Region Americas (plus 4,8 Prozent auf 413 Mio. Franken). Diese war im letzten Jahr - auch dank Übernahmen - um starke 12,2 Prozent gewachsen. In Mexiko waren laut Sika die Auswirkungen des Regierungswechsels und die damit verbundenen Sparmaßnahmen im Infrastrukturbereich spürbar.

In der Region Asien/Pazifik wuchsen die Umsätze um 2,8 Prozent auf 266,2 Mio. Franken, nach einem Plus von 3,9 Prozent vor einem Jahr. China und Indien hätten zweistellige Zuwachsraten erreicht. In Südostasien und der Pazifikregion sei das Wachstum dagegen uneinheitlich und teilweise gar rückläufig gewesen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Sika eine Umsatzsteigerung von 6 bis 8 Prozent - wie in der Wachstumsstrategie 2020 des Konzerns vorgegeben - sowie eine überdurchschnittliche Gewinnsteigerung. Die neue „Strategie 2023“ werde beim Kapitalmarkttag im Herbst vorgestellt.

