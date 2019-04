Brexit - Barnier: Geordneter Austritt ist das Ziel

Luxemburg (APA) - Der EU-Brexit-Chefverhandler, Michael Barnier, hat betont, dass die EU einen geordneten Austritt Großbritanniens will. Die EU sei bereit zu einer Zollunion mit Großbritannien, wenn Großbritannien dies wünsche, sagte Barnier am Dienstag nach Beratungen mit den Europaministern der 27 verbleibenden EU-Staaten in Luxemburg. „Ein No Deal wird niemals die Entscheidung der EU sein.“

„Ein geordneter Austritt des Vereinigten Königreichs ist ist weiter das Ziel“, sagte Barnier. „Wir wünschen keinen ungeordneten Austritt.“ Ein geordneter Brexit schaffe auch bessere Bedingungen für die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen. Großbritannien bleibe ein befreundetes Land und ein Partner der EU.

Die britische Premierministerin Theresa May müsse beim EU-Gipfel am Dienstag sagen, wie es weitergehe, sagte Barnier. Durch die Gespräche zwischen Mays Konservativen und der oppositionellen Labour-Partei sei ein neues Element dazugekommen. „Wir haben alle Erwartungen und Hoffnungen geäußert, dass der Dialog zu einem positiven Ergebnis führt, dass endlich eine positive Mehrheit für ein Austrittsabkommen da ist.“

Wenn Großbritannien geordnet aus der EU austreten wolle, sei der Austrittsvertrag der einzige Weg dorthin, betonte der frühere EU-Kommissar und ehemalige französische Außenminister. Er bekräftigte, dass die EU den Austrittsvertrag nicht mehr aufmachen werde. Die - völkerrechtlich nicht verbindliche - politische Erklärung könne dagegen verbessert werden, sagte Barnier. „Man kann da ehrgeiziger sein, wenn Großbritannien das verlangt.“ So könne die EU mit Großbritannien „eine wirkliche Zollunion“ vereinbaren.

Ein Brexit-Aufschub müsse die Grundsätze der EU-27 einhalten. Als solche nannte Barnier die Integrität des Binnenmarktes, die Autonomie der Entscheidung der EU-27 und die vier Grundfreiheiten der Europäischen Union. „Wenn das verstanden wird, sind wir unmittelbar bereit, die politische Erklärung ehrgeiziger zu gestalten.“ Die Verlängerung müsse auch etwas bringen, nämlich mehr Zeit, um eine Mehrheit im britischen Unterhaus zu finden. Wie lange die EU May zugesteht, wollte Barnier nicht spekulieren. Die Zeitdauer muss im Verhältnis zum Ziel stehen, sie muss dem Ziel nützlich sein“, sagte er.