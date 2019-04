Fußball: Anklage gegen Drinkwater wegen Trunkenheit am Steuer

Manchester (APA/Reuters) - Der englische Fußball-Profi Danny Drinkwater hat seinem Namen keine Ehre gemacht. Der Chelsea-Mittelfeldspieler verursachte am Montag in der Nähe von Manchester in alkoholisiertem Zustand einen Autounfall und muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten, wie die britische Polizei mitteilte.