Brexit - Britische Regierung hofft auf Entgegenkommen von Merkel

London (APA/Reuters) - Die Fraktionschefin der regierenden Konservativen im Londoner Unterhaus, Andrea Leadsom, hofft auf eine Unterstützung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, um vom britischen Parlament doch noch die Zustimmung für einen Brexit-Deal zu erhalten.

Es wäre fantastisch, wenn Merkel einen geordneten Brexit unterstützen würde, indem sie zustimmt, das Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren, sagte Leadsom am Dienstag. Die EU lehnt dies bisher strikt ab. Merkel empfängt am heutigen Dienstag die britische Premierministerin Theresa May. Am Mittwoch beraten die Staats- und Regierungschefs der EU-27 über eine mögliche Verschiebung des für Freitag geplanten Brexit.