Wiener Börse (Mittag) - ATX präsentiert sich deutlich fester

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.133,71 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 22,74 Punkten bzw. 0,73 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,17 Prozent, FTSE-100/London +0,24 Prozent und CAC-40/Paris +0,29 Prozent.

Das europäische Marktumfeld war uneinheitlich in den Handel gestartet, konnte sich allerdings noch am Vormittag eindeutig in der Gewinnzone festsetzen. Impulse durch Konjunkturdaten blieben aus und auch die Nachrichtenlage zu heimischen Unternehmen gestaltete sich zunächst dünn. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dürften im Vorfeld des EU-Sondergipfels zum Brexit die Sondierungsgespräche zwischen der britischen Premierministerin Theresa May, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron stehen. Kurz vor Mittag wurden in Wien unerwartet Geschäftszahlen präsentiert.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte die Agrana laut einer Mitteilung vom Dienstag im Geschäftsjahr 2018/19 wie prognostiziert ein deutlich unter Vorjahr liegendes Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 66,6 Mio. Euro (2017/18: 190,6 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 2,44 Mrd. Euro (2017/18: 2,57 Mrd. Euro). Endgültige Zahlen sollen am 13. Mai vorgelegt werden.

Der Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern hat seinen Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018/19 auf 1 Euro gesenkt. Die Dividende für 2017/18 belief sich nach einem 1:4-Aktiensplit im Juli 2018 auf 1,25 Euro. Im Geschäftsjahr 2016/17, vor dem Split, war die Dividende von 4,00 auf 4,50 Euro je Aktie erhöht worden. Im Mittagshandel notierten die Agrana-Aktien mit einem Aufschlag von 1,09 Prozent auf 18,50 Euro.

Aus dem Minus schafften es auch die Anteilsscheine von FACC. Sie hatten in der Früh noch stark negativ tendiert und zu den schwächsten Werten in Wien gezählt. Die USA hatten am Montag eine Liste mit Produkten aus der EU veröffentlicht, die als Reaktion auf Beihilfen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus mit Zöllen belegt werden könnten. Künftig könnten demnach neben Milchprodukten und Wein auch große Verkehrsflugzeuge und Flugzeugteile zusätzlich belastet werden. Die FACC-Papiere konnten im Verlauf in die Gewinnzone wechseln und notierten zuletzt um 0,57 Prozent höher bei 14,16 Euro.

Die steigenden Ölpreise dürften unterdessen österreichische Aktien aus der Ölbranche stützen. An der Spitze des ATX standen zu Mittag die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann, die um 2,82 Prozent auf 83,90 Euro steigen. Die Titel der OMV verteuerten sich um 0,80 Prozent auf 48,15 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz vor Mittag bei 3.138,40 Punkten, das Tagestief lag wenige Minuten nach Handelsauftakt bei 3.107,21 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,64 Prozent höher bei 1.578,61 Punkten. Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 821.077 (Vortag: 591.415) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 24,74 (18,02) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 79.873 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 3,83 Mio. Euro entspricht.

