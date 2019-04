Novartis stellt mit Alcon-Abspaltung starkes Wachstum in Aussicht

Basel (APA/awp/sda) - Der Schweizer Pharmariese Novartis sieht sich nach der Abspaltung der Augensparte Alcon gut gewappnet für weiteres Wachstum. Die Marge des Pharmageschäfts soll weiter steigen und die Aktionäre sollen von höheren Dividendenzahlungen profitieren.

Mit dem Abschluss der Abspaltung der Augenheilsparte Alcon, die mit Handelsstart am heutigen Dienstag umgesetzt wurde, sei Novartis gut aufgestellt für weiteres Wachstum, teilte der Konzern am Dienstag mit. Dabei sei auch geplant, die Marge in der Pharmasparte Innovative Medicines zu verbessern. Diese soll bis 2022 im mittleren 30-Prozent-Bereich liegen.

Den Aktionären verspricht der Konzern zudem eine starke und weiter steigende Dividende, von der 2019er Basis ausgehend. Novartis hatte seinen Aktionären erst vor wenigen Wochen für das vergangene Geschäftsjahr 2,85 Franken je Anteilsschein ausgeschüttet.

Zudem werde man den Aktienrückkauf über 5 Mrd. US-Dollar (4,5 Mrd. Euro), den Novartis 2018 im Juni 2018 angekündigt hatte, im laufenden Jahr abschließen.

Durch die Abspaltung von Alcon sei Novartis nun in der Lage, sich voll und ganz auf seine Produkte zu konzentrieren. Zudem werde das Finanzprofil dadurch geschärft und der Konkurrenz stärker angeglichen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit Blick auf die Pipeline wiederholt Novartis frühere Angaben, wonach in den kommenden zwei Jahren bis zu zehn potenzielle Arznei-Blockbuster auf den Markt gebracht werden sollen. Weitere 20 Kandidaten befinden sich den Angaben zufolge in der Forschung und könnten ebenfalls Umsätze in Milliardenhöhe erreichen.

