Formel 1: Draufgänger, Triumphe und Skandale am Limit

Wien/Shanghai (APA/dpa) - Kurz vor dem Start herrscht höchste Anspannung. Es ist anders als heute. Die Formel 1 ist viel gefährlicher - lebensgefährlich. „Wenn man damals am Start stand, musste man praktisch immer damit rechnen, dass einer oder zwei wieder dran sein würden“, erinnerte sich Hans Herrmann jüngst in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an die Anfänge der Motorsport-Königsklasse.

Herrmann ist mittlerweile 91 Jahre alt, vor rund 65 Jahren saß der Deutsche am Steuer eines Silberpfeils. Der Schwabe fuhr in den 1950er-Jahren an der Seite der F1-Legenden Juan Manuel Fangio und Stirling Moss. Die heutigen Autos, mit denen Weltmeister Lewis Hamilton und der Rest der PS-Auserwählten am Sonntag in Shanghai den 1000. Grand Prix fahren, sind Herrmann ein bisschen suspekt: zu viel Technik, zu viel Elektronik.

Als Hamilton ihm bei einem gemeinsamen PR-Auftritt für Mercedes den Silberpfeil der jüngsten Generationen anbot, lehnte Herrmann dankend ab. „Da setz‘ ich mich nicht rein. Ich weiß doch gar nicht, was ich mit den Knöpfen machen soll“, erzählte Herrmann. Die Lenkräder heute sind Mini-Computer, die Rennwagen hochkomplex. Und Spannung wird heute mit den hochgezüchteten Boliden auch auf Knopfdruck erzeugt. Die Autos sind es, die vor allem über Sieg und Niederlage entscheiden. „Früher konnte ein hervorragender Fahrer auch mit einem nicht ganz so guten Auto gewinnen. Das ist heute nicht mehr möglich“, ist Herrmann überzeugt.

Die Autos wurden im Laufe der Jahrzehnte immer schneller, besser, aber das Überholen schwerer. Also musste nachgeholfen werden wie mit dem DRS – einer beweglichen Klappe am Heckflügel. Ist sie runtergeklappt, verringert sich der Luftwiderstand, der Wagen wird schneller und kann leichter überholen. Allerdings nur in bestimmten Zonen auf der Strecke und wenn der Abstand zum Vordermann maximal eine Sekunde beträgt. Früher saugten sich die Fahrer im Windschatten an und rasten am Vordermann vorbei.

Technisch seien die Autos mittlerweile das Beste, was es gebe, sagte unlängst der vierfache Weltmeister Alain Prost. Sie seien aber steril, das Gefühl sei verloren gegangen, betonte der Franzose in einem Interview des „Kicker“. Prost gehörte in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den Superstars der Szene und prägte das wohl legendärste Stallduell - das mit Brasiliens Topfahrer Ayrton Senna, als beide Ende der 1980er für McLaren fuhren. Sie bekämpften einander mit allen Mitteln.

Den Stoff für eine große Kinoverfilmung lieferte jedoch der Wiener Niki Lauda, der am 1. August 1976 einen Feuerunfall auf der berühmt-berüchtigten Nordschleife des Nürburgring wie durch ein Wunder überlebte und nur sechs Wochen später in Monza bereits sein Comeback gab. Das WM-Duell mit dem Briten James Hunt, das Thema des 2013 erschienenen Spielfilms „Rush“ ist, verlor er am Ende nur um einen Zähler. Ein Jahr später holte Lauda aber im Ferrari seinen zweiten Titel, 1984 wurde er dann zum dritten Mal Weltmeister mit dem knappsten Vorsprung der Formel-1-Geschichte: Sein McLaren-Teamkollege Prost hatte nach 16 Rennen nur einen halben Punkt weniger auf dem Konto.

Einer, der all das miterlebt hat, ist Bernie Ecclestone (88). In den 1970er-Jahren erwarb der ehemalige Gebrauchtwagenhändler die TV- und Vermarktungsrechte an der Formel 1 und läutete damit eine neue Zeitrechnung ein. Die Königsklasse des Motorsports entwickelte sich unter dem kleinen Engländer (1,59 m) zum Milliarden-Unternehmen, das immer neue Märkte erschloss. Von China bis Abu Dhabi, von Russland bis Texas. Moralische Bedenken lagen Ecclestone dabei ziemlich fern.

In Ex-Weltverbandschef Max Mosley fand der Brite über viele Jahre einen willigen Partner, mit dem er schlaue und nicht selten auch krumme Deals einfädelte. So musste sich Ecclestone 2014 vor dem Münchner Landgericht in einem Bestechungsprozess verantworten, der schließlich gegen eine Geldauflage von 100 Millionen US-Dollar ohne Urteil endete. Ecclestones Ära als Formel-1-Boss endete im Jänner 2017, nachdem er von den neuen US-Besitzern Liberty Media als Geschäftsführer abgesetzt worden war.

Aber auch abseits von Business-Machenschaften ist die Formel-1-Historie reich an Skandalen. Die größten Negativschlagzeilen lieferte die Spionage-Affäre 2007, als der damalige Ferrari-Logistikchef Nigel Stepney dem damaligen McLaren-Ingenieur Mike Coughlan 780 Seiten geheimer Daten schickte. Weil Coughlans Frau in einem Copyshop die Papiere offenbar vervielfältigen wollte, flog aber alles auf. McLaren-Fahrer Fernando Alonso sagte sogar gegen seinen eigenen Rennstall aus, der Weltverband verhängte die Rekord-Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar.