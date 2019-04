Kärntner Sparkasse verzeichnete 2018 Gewinnsprung

Klagenfurt/Ljubljana (APA) - Die Kärntner Sparkasse hat 2018 einen regelrechten Gewinnsprung gemacht. Der Jahresgewinn stieg um 78,6 Prozent auf 39,3 Mio. Euro, wie Vorstandssprecherin Gabriele Semmelrock-Werzer am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz bekanntgab. Dabei erwies sich der Bereich Risikovorsorge, der 8,9 Mio. Euro zum Ergebnis beitrug, als Profitcenter. Positiv lief auch das Geschäft in Slowenien.

Bei sämtlichen Kennzahlen habe man positive Entwicklungen genommen, so Semmelrock-Werzer, so habe es sogar beim Zinsüberschuss ein Plus von 6,1 Prozent gegeben. Dieser sei aus dem Kundenwachstum generiert worden. Als „ausbaufähig“ bezeichnete Semmelrock-Werzer das Wertpapiergeschäft, das zwar ebenfalls gewachsen sei, aber nicht im erhofften Ausmaß. Gestiegen ist auch der Betriebsaufwand: das Plus von 6,2 Prozent sei einerseits durch Personalkosten, andererseits durch Investitionen im IT-Bereich entstanden. Das Ergebnis vor Steuern betrug 51,6 Mio. Euro (plus 56,1 Prozent), die Bilanzsumme stieg von 5,06 auf 5,19 Mrd. Euro. Die Eigenmittelquote beträgt 16,6 und die Kernkapitalquote 16,1 Prozent.

Die Kundenzahl in Kärnten ist auf gut 165.000 gestiegen, die Zahl der Mitarbeiter beträgt in dem Bundesland 542, in Slowenien sind es rund 220. Erstmals werde auch die slowenische Sparkasse eine Dividende in Höhe von 1 Mio. Euro ausschütten, sagte Vorstand Siegfried Huber. Auch in Slowenien trug der Bereich Risikovorsorge 4,3 Mio. Euro zum Ergebnis bei, der Jahresgewinn erreichte 8,5 Mio. Euro, das waren um 7,8 Prozent weniger als 2017. Insgesamt sei man aber mit dem Sloweniengeschäft sehr zufrieden, betonte Huber. Noch heuer wird die Sparkasse im Zentrum der Hauptstadt Laibach einen Flagship-Store eröffnen, und zwar in der Fußgängerzone. Die Zahl der Kunden liege bei etwa 50.000 mit steigender Tendenz.

Der größte Teil des Gewinns verbleibt laut Semmelrock-Werzer im Unternehmen, als Dividende werden insgesamt fünf Mio. Euro ausgeschüttet. Drei Viertel davon gehen an die Privatstiftung Kärntner Sparkasse, das restliche Viertel erhält die Erste Bank. Für 2019 und die Folgejahre hat sich die Sparkasse zum Ziel gesetzt, weiter zu wachsen. „Wir wollen in Kärnten auf fünf Mrd. Euro wachsen, das wird allerdings nicht in einem Jahr gehen“, sagte Semmelrock-Werzer. Im vergangenen Jahr lag die Bilanzsumme in Kärnten bei 4,16 Mrd. Euro.

