„hören:sitzendorf“: Johanna Doderer lädt zu dreitägiger Konzertreihe

Sitzendorf an der Schmida/Wien (APA) - Unter der künstlerischen Leitung der österreichischen Komponistin Johanna Doderer wird in der Weinviertler Gemeinde Sitzendorf an der Schmida von 28. bis 30. Juni unter dem Motto „dac.dac.dac...dem Wein ein Fest im Schmidatal“ zur dreitägige Konzertreihe „hören:sitzendorf“ geladen. Das Programm ist am Dienstagvormittag bei einem Pressegespräch in Wien vorgestellt worden.

Johanna Doderer, Großnichte des Schriftstellers Heimito von Doderer, ist seit zwei Jahren in Sitzendorf ansässig und schwärmt vom Schmidatal: „Keine Gewerbeparks, keine Windräder, (sondern, Anm.) Kellergassen und eine intakte Natur.“ Aktuell arbeitet sie an einem Auftragswerk für das Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz, für das der ebenfalls im Weinviertel ansässige Autor Peter Turrini das Libretto schreibt. Die Region ist für Johanna Doderer inspirierender Ort und Genusslandschaft gleichermaßen, wie geschaffen für die Symbiose von Kulinarik, Wein und Kultur. Das Programm der Konzertreihe „hören:sitzendorf“ nimmt 2019 darauf Bezug.

Beim Eröffnungskonzert am 28. Juni spielt am historischen Hauptplatz die 65-köpfige Akademische Bläserphilharmonie Wien unter der Leitung von Andreas Simbeni. Zu hören sind Werke von Johanna Doderer, David Maslanka, Oscar Navaro und Artie Shaw. Als Horn-Solist wirkt mit Daniel Hirsch (Jahrgang 2002) ein Talent aus der Region mit, Patrick Doderer steuert zeitgenössische Elektronik bei.

Eine nachmittägliche musikalisch-literarische Weinwanderung führt am 29. Juni durch die Kellergassen und Rieden, u.a. begleitet von der Flötistin Olivera Milovanovic. Ein Mulatschag im Kirchenpark Sitzendorf mit den Budapester Virtuosen und den Brüdern Sandor und Adam Javorkai (Violine und Violoncello) beschließt den Tag mit klassischem und volkstümlichem Repertoire sowie passender Kulinarik.

Eine Matinee mit den Brüdern Javorkai in der barocken Pfarrkirche bildet schließlich das Finale des Festivals. Dabei gelangen u.a. neue Kompositionen von Johanna Doderer („Hornissenwalzer“) - dazu wird auch ein Film von Patrick Doderer und Sebastian Kubelka gezeigt - und Filip Sande zur Uraufführung.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Spenden sind jedoch erbeten, Reservierung über die Website ist empfehlenswert. Diesen Modus will Doderer auch weiterhin beibehalten.

Wie Bürgermeister Martin Reiter (ÖVP) erklärte, könne die Gemeinde auf eine langjährige Kulturtradition verweisen, die dank privater Initiative bis in die 1980er Jahre zurückreicht. Der von Johann Winkler geleitete Verein Kulturinitiative Sitzendorf, der auch das Festival „hören:sitzendorf“ veranstaltet, setzt diese Tradition seit 2015 fort.

(S E R V I C E - Sitzendorf an der Schmida, 28. bis 30. Juni: hören:sitzendorf, Information und Reservierung: www.hoerensitzendorf.at)