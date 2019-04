Europas Leitbörsen zu Mittag im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag im Verlauf einheitlich in die Gewinnzone gedreht. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 0,18 Prozent auf 3.444,33 Punkte. Der FTSE-100 der Börse London gewann 0,24 Prozent und steht nun bei 7.469,78 Stellen. In der Schweiz stieg der SPI um sehr deutliche 0,73 Prozent auf 11.477,00 Stellen.

Der Hintergrund für die aufgehellte Börsenstimmung waren die inzwischen dementierten Gerüchte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel eine auf fünf Jahre begrenzte Befristung des sogenannten „Backstops“ gut heiße. Diese sehen eine offene Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland vor und würde bewirken, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleiben kann, bis eine bessere Lösung gefunden ist.

Dass die Kursgewinne derzeit nicht größer ausfallen, könnte hingegen daher rühren, dass aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China weiterhin „Volatilität“ am Markt zu erwarten sei, erklärte ein Börsianer den Handel. Zudem könnte auch die anstehende Verhandlungsrunde zwischen China und der Europäischen Union für Unsicherheit sorgen.

Branchenseitig waren Bankenwerte gut gesucht. Der Euro-Stoxx-50 wurde von den Titeln der französischen Geldhäuser BNP Paribas und Societe Generale angeführt, die jeweils mehr als ein Prozent gewannen. Bei Societe Generale war zuvor bekannt geworden, das Finanzinstitut werde bis zu 1.600 Stellen streichen.

Mit Verlusten von mehr als zwei Prozent sackten dagegen SAP ans Ende des Euro-Stoxx-50 ab. Sowohl die britische HSBC als auch die schweizerische UBS gaben vor den bald erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von SAP ihr bisheriges Votum mit „Buy“ auf. Sie begründeten dies nach einem guten Lauf mit nur noch begrenztem Aufwärtspotenzial.

Airbus gaben um 1,2 Prozent nach. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer veröffentlichte am Montag in Washington eine vorläufige Liste mit Gütern im Wert von rund 11 Mrd. Dollar (9,8 Mrd. Euro), die mit Zöllen belegt werden könnten. Auf dieser befinden sich neben Produkten und Komponenten für die Luftfahrtindustrie auch zahlreiche andere Waren.

Umsatzzahlen hatten in der Schweiz indes der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan vorgelegt und damit die Prognosen übertroffen. Die Aktien stiegen um leichte 0,1 Prozent.

Darüber hinaus erregte die Abspaltung der Augenheilsparte Alcon vom Schweizer Pharmakonzern Novartis die Aufmerksamkeit der Anleger. Novartis gaben zuletzt um klare 9,9 Prozent nach. Alcon gewannen hingegen 4,7 Prozent.

Im weiteren Verlauf werden am Nachmittag Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten erwartet. Sowohl das NFIB-Mittelstandsbarometer als auch der JOLTS-Bericht zu den offenen Stellen werden herausgegeben.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA270 2019-04-09/13:00