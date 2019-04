Wiener Rentenmarkt zu Mittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, am frühen Nachmittag ohne klare Tendenz notiert. Während die Renditen der zehn- und zweijährigen Bundesanleihen etwas nachgaben, blieben jene der dreißig- und fünfjährigen Anleihen stabil. Auch der Euro-Bund-Future zeigte kaum Bewegung.

Impulsgebenden Konjunkturdaten wurden am Vormittag keine veröffentlicht. Auch in den Vereinigten Staaten stehen am Nachmittag keine Daten auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten.

Damit dürften Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit wieder einmal auf den Brexit richten. Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel am Mittwoch will die britische Premierministerin Theresa May mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Lösungswege ausloten. Nach wie vor ist nicht absehbar, ob Großbritannien mit oder ohne Austrittsvertrag aus der Europäischen Union ausscheiden wird.

Heute um 12:30 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,28 um 8 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,36. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,54, das Tagestief bei 165,11. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 43 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 263.601 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,08 (zuletzt: 1,08) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,30 (0,30) Prozent, die fünfjährige mit -0,20 (-0,20) Prozent und die zweijährige lag bei -0,52 (-0,53) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 30 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 109,93 110,19 1,08 45 110,17 Bund 29/02 10 0,75 101,97 102,02 0,30 30 101,96 Bund 24/10 5 0,00 110,30 110,47 -0,20 31 110,43 Bund 21/09 2 3,90 109,84 109,89 -0,52 7 109,93 ~