Brexit - Macron will keinen Aufschub über 2019 hinaus

Brüssel (APA/Reuters) - Der französische Präsident Emmanuel Macron will Diplomatenangaben zufolge keine Brexit-Verschiebung ins kommende Jahr akzeptieren. Wie das Onlineportal Buzzfeed am Dienstag berichtet, soll eine Verlängerung des Austritts höchstens bis Jahresende möglich sein.

Macron sei zudem für Überprüfungen alle drei Monate. Damit solle sichergestellt werden, dass das Vereinigte Königreich die EU-Geschäfte nicht lahmlegt. Die EU-27 befürchten, dass Großbritannien - insbesondere unter einer von Brexit-Hardlinern gestellten Regierung - die bevorstehenden großen Entscheidungen in der Europäischen Union, etwa über das Mehrjahresbudget ab 2021, blockieren könnte.

Nach einem Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs scheidet Großbritannien an diesem Freitag aus der Europäischen Union aus, es sei denn, bis dahin wird der schon drei Mal im Unterhaus abgelehnte Austrittsdeal doch noch angenommen. In diesem Fall erfolgt der Austritt am 22. Mai. May hat eine Verschiebung des Austritts bis Ende Juni beantragt. Am morgigen Mittwoch beraten die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel über das weitere Vorgehen.