Volleyball: Waldviertel rechnet sich gegen Aich/Dob mehr aus als 2018

Wien (APA) - Die Finalserie der DenizBank Volley League geht am Mittwoch (20.25 Uhr, live ORF Sport +) in eine Neuauflage des vorjährigen Endspiel-Duells. Titelverteidiger SK Posojilnica Aich/Dob ist auch diesmal favorisiert, für die Kärntner geht es um ihren insgesamt dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte nach 2013 und 2018. Herausforderer im „best of seven“-Vergleich ist Union Raiffeisen Waldviertel.

Die Niederösterreicher mussten im Vorjahr eine 0:4-Niederlage im Titel-Duell hinnehmen, blieben also ohne Erfolg. Diesmal aber überzeugten sie zumindest einmal im Semifinale, indem sie im „best of five“-Modus Cupsieger UVC Graz mit einem 3:0 an Siegen souverän in die Schranken wiesen. Aich/Dob-Manager Martin Micheu ist daher auch gewarnt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine so einseitige Finalserie wie vor einem Jahr wird, und denke, dass viel vom ersten Spiel abhängt.“

Das findet in Bleiburg statt, wie auch ein eventuell siebentes, entscheidendes Match. Aich/Dob hat sich diesen Vorteil durch Platz eins im Grunddurchgang erarbeitet, in den 22 Siegen in 24 Saisonspielen sind auch alle Duelle mit Waldviertel inkludiert. In den „geraden“ Spielen der Serie ist Zwettl der Schauplatz (alle 20.25 Uhr, live ORF Sport +), gespielt wird im Halbwochen-Rhythmus. Die Serie wird frühestens schon nächste Woche am Ostersonntag zu Ende sein, spätestens am 30. April.

Aich/Dob hat zuletzt in der eigenen Halle auch das Endspiel des MEVZA-Cup-Final-Four bestritten, da aber gegen Ljubljana klar mit 0:3 den Kürzeren gezogen. Micheu ist auch angespannt, da er nach eigener Aussage viele noch recht unerfahrene Spieler in den Reihen hat. Die Waldviertler um ihren Topscorer Lars Bornemann wiederum wollen dort anschließen, wo sie gegen Graz aufgehört haben. „Das waren unglaublich starke Leistungen. Finale, wir kommen“, meinte Waldviertel-Manager Werner Hahn.

Die „best of three“-Serie um Platz drei beginnt am Mittwoch (20.00) in Ried/Innkreis, die Grazer haben am Freitag (17.30) Heimvorteil und hätten diesen auch in einem eventuell dritten Match am Donnerstag nächster Woche (19.00). „Wir wollen die gute Saison positiv beenden und uns eine Medaille sichern“, stellte Graz-Außenangreifer Felix Koraimann klar. Im Saison-Head-to-Head führt Graz 3:1. „Wir sind Favorit, dürfen aber nicht glauben, dass es von alleine geht“, mahnte Graz-Manager Frederick Laure.