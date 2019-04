Betrug bei FACC: Prozess zeigt Mängel im Zahlungsverkehr auf

Ried im Innkreis (APA) - Die Fortsetzung des Schadenersatzprozesses gegen einen früheren Vorstand nach einem Millionenbetrug beim börsenotierten Innviertler Flugzeugkomponentenhersteller FACC hat am Dienstag Mängel in dessen damaligem Zahlungsverkehr aufgezeigt. Demnach wurde das Vieraugenprinzip bei Überweisungen nicht eingehalten.

Im Zeugenstand war jene Mitarbeiterin aus der Buchhaltung, die im Zuge des Betruges zu den Zahlungen verleitet worden war. Sie wurde detailliert sowohl vom Gericht, als auch von den Anwälten der klagenden FACC GmbH und des beklagten Ex-Vorstandes zu den Abläufen bei Überweisungen befragt. Ihren Schilderungen zufolge konnten sie und zumindest eine weitere Kollegin ganz alleine elektronische Überweisungen durchführen. Die eigentlich erforderlichen zwei Zeichnungsberechtigen - ihr direkter Vorgesetzer und die Vorstände - mussten dazu so gut wie nie kontaktiert werden. Deren notwendigen Codes lagen in der Buchhaltung auf - wo war für die im dortigen Großraumbüro tätigen zehn Mitarbeiter „kein Geheimnis“.

Angesprochen auf das notwendige Vieraugenprinzip nickte die inzwischen Ex-Mitarbeiterin und sagte knapp: „Weiß ich.“ Es habe die Anweisung gegeben, dass es gegenüber Außenstehenden - unter anderem den Prüfern des Jahresabschlusses - so kommuniziert werden sollte, es sei jedoch in der Praxis nicht gelebt worden. Das habe auf Vertrauen basiert. Die Buchhaltung sei „ein solides Team“ gewesen. Aber der Arbeitsanfall sei in den Jahren durch das Wachstum des Unternehmens und den Börsengang größer geworden. Sie selbst sei von dem steigenden Arbeitsaufwand belastet, aber nicht überlastet gewesen. Ihrer Meinung nach sei das Personal zu wenig gewesen. Darauf sei lange nicht reagiert worden.

Ihre Befragung zum konkreten Betrugsfall kam am Vormittag noch nicht zustande. Das Gericht nahm sich dies für den Nachmittag vor. Der ursprüngliche Zeitplan wurde erneut nicht eingehalten.

Die FACC, mehrheitlich in chinesischer Hand, war Ende 2015 Opfer eines „Fake President Fraud“ (Geschäftsführer-Trickbetrugs) geworden. Die Täter hatten sich in E-Mails gegenüber der Buchhaltung als der Firmenchef ausgegeben und die Überweisung von 54 Mio. Euro auf ausländische Konten veranlasst. Nach dem Auffliegen des Betruges wurden die Finanzchefin und der Firmenchef gefeuert. Von Letzterem verlangt das Unternehmen nun in einem Zivilprozess 10 Mio. Euro Schadenersatz. Neben anderen Beschäftigten des Unternehmens wird ihm vorgeworfen, kein ausreichendes Kontrollsystem geschaffen zu haben.