Handel EU-USA und Junckers Sorge wegen der „Twitter-Energie“

Brüssel (APA) - „Ich hoffe, dass das vorläufige Ende des Handelskriegs zwischen Europa und den USA auch die Twitter-Energie des Weißen Hauses überstehen wird“, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag in Brüssel bei einer Veranstaltung zur Zukunft der Arbeit. Die Amerikaner „sind immer noch unsere ersten Verbündeten. Wir würden in Europa auch gerne so behandelt werden“.

Juncker meinte anlässlich des EU-China-Gipfels, er werde neuerlich aufzeigen, dass europäische Firmen in China dieselben Rechte haben müssten wie chinesische Firmen in Europa. Einen Streit „habe ich auch mit dem Herrn (Donald) Trump in Sachen Handel gehabt. Aber ich habe mich mit ihm in sportlicher Atmosphäre in sechs Stunden Gespräch um eine gemeinsame Sicht der Dinge bemüht.“.

Zur Lage der Sozialpolitik merkte Juncker generell an, die EU habe bisher zwar das wirtschaftliche und finanzielle „Triple A“ geprägt, doch „wir bräuchten auch das soziale Triple A. Das haben wir noch nicht. Aber wir tun alles, dem näher zu kommen“.