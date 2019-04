Energie Steiermark steigerte Umsatz 2018 deutlich bei geringerem EBIT

Graz (APA) - Die Energie Steiermark hat im Geschäftsjahr 2018 den Umsatz um gut 20 Prozent von knapp 1,047 Mrd. Euro auf fast 1,23 Mrd. Euro gesteigert. Die Bilanzsumme legte um 13 Prozent auf beinahe 3 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis (EBIT) lag aber mit 98,4 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres (119,6 Mio. Euro). Das sei vor allem Einmaleffekten im Jahr 2017 geschuldet, hieß es am Dienstag.

Die Eigentümer dürfen sich eine „Rekord-Dividende“ von insgesamt 61,7 Mio. Euro (2017: 55 Mio. Euro) erwarten: Das entspricht einer Steigerung von 12 Prozent. Davon entfallen auf den Mehrheitseigentümer Land Steiermark 46,3 Mio. Euro (2017: 41,25 Mio. Euro) und den australischen Finanz-Investor Macquarie 15,4 Mio. Euro (2017: 13,75 Mio. Euro). „Auch unser Eigenkapital konnte im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro aufgestockt werden“, sagte Finanz-Vorstand Martin Graf. Die Umsatzsteigerung sei vor allem auf das Trading-Geschäft zurückzuführen.

2018 wurde der Personalstand von 1.747 auf 1.790 Mitarbeiter aufgestockt, aktuell investiert das Unternehmen in Graz rund 10 Mio. Euro in den Bau eines Lehrlings-Ausbildungszentrums, den E-Campus. Dieser soll im Herbst 2019 fertiggestellt werden. Die Zahl der Lehrlinge könne damit von 80 Buben und Mädchen um 40 Prozent aufgestockt werden. „Wir haben das Jahr 2018 mit einem Zuwachs von rund 15.000 Kunden beendet“, schilderte Vorstandssprecher Christian Purrer.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden rund 163 Mio. Euro in „grüne Erzeugung und sichere Netze investiert“. Im Fokus standen vor allem die Erweiterung des Windparks Freiländeralm und der Bau des Murkraftwerk Graz. Die Bauarbeiten verliefen übrigens nach Plan, ab Sommer 2019 soll das Kraftwerk Strom für rund 20.000 Haushalte liefern.

2018 hat die Energie Steiermark 100 Prozent der Fernwärme Murau und St. Egidi erworben, sich mit 49 Prozent an der Projektgesellschaft Stubalm Windpark Penz GmbH sowie mit 74,9 Prozent am E-Werk Bad Radkersburg beteiligt. Aktuell laufen Verhandlungen rund um den Einstieg bei den Stadtwerken in Bruck an der Mur. Der Ausbau erneuerbarer Erzeugungsprojekte soll weiter forciert werden: „Unsere Pläne sehen die Errichtung von rund 100 weiteren Windrädern mit einer Gesamtleistung von rund 300 Megawatt Leistung vor“, so Purrer. Die Analysten der Rating-Agentur Standard & Poor‘s haben die Energie Steiermark zuletzt mit dem Rating ‚A stable‘ bewertet.

