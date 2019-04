Außenminister: Ecuador kann selbst gegen Assange ermitteln

Quito/London (APA/dpa) - Die Zukunft des Whistleblowers Julian Assange in London bleibt weiter ungewiss. Ecuador hat sein Recht bekräftigt, eigene Ermittlungen gegen den Wikileaks-Gründer anzustrengen, der in der ecuadorianischen Botschaft in London lebt.

Quito treffe in dem Fall eine „souveräne, unabhängige und autonome“ Entscheidung in Übereinstimmung mit internationalem Gesetz, sagte der Außenminister des Landes, José Valencia, am Montag (Ortszeit). Vor einer Ausweisung warnte unterdessen der Anwalt des Whistleblowers Edward Snowden. Sollte dies auf Grundlage bloßer Anschuldigungen und ohne ordentliches Prozessrecht geschehen, wäre dies „zweifellos ein willkürlicher und monströser Akt“, erklärte Robert Tibbo dem Nachrichtenportal „t-online.de“.

Assange war vor der Justiz 2012 in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet und sitzt seither dort fest. Der damalige linksgerichtete ecuadorianische Präsident Rafael Correa hatte ihm das Botschaftsasyl aus humanitären Gründen gewährt. Die Enthüllungsplattform Wikileaks berichtete zuletzt unter Berufung auf eine ecuadorianische Staatsquelle, dass Assange auf Betreiben des aktuellen Präsidenten Lenin Moreno sein Asyl bald verlieren könnte. Valencia hatte Wikileaks‘ Behauptungen als Spekulation bezeichnet, die Möglichkeit einer Ausweisung aber offen gelassen.

Im Fall einer Ausweisung droht dem gebürtigen Australier die sofortige Festnahme durch die britische Polizei. Möglich ist dann eine Auslieferung an US-Behörden, die Assange wegen der Enthüllung brisanter Informationen den Prozess machen und womöglich lebenslang hinter Gittern bringen wollen.

Die Aufhebung seines Asylstatus wäre eine „Abweichung von den grundlegenden Normen der Rechtsstaatlichkeit“, warnte Tibbo, der den amerikanischen Whistleblower Snowden 2013 bei seiner Flucht half. Eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten würde Assange „einer echten Bedrohung durch Misshandlung und Folter aussetzen“, befürchtet der Anwalt. Für Ecuador wäre es zudem ein schweres Vermächtnis, „nämlich der Verrat am Asyl“.

Valencia verwies auf die Rechnung, die Assange mit den Briten offen habe, nachdem er vor der Festnahme wegen mittlerweile eingestellten Vergewaltigungsvorwürfe in die Botschaft geflüchtet war. „Herr Assange weiß ganz genau, dass er noch eine ausstehende Schuld bei den britischen Behörden hat - der Verletzung seiner Kautionsauflagen von 2012 - und dass er sich dafür verantworten muss“, zitierte ihn die ecuadorianische Zeitung „El Telégrafo“.