Übersetzerin Monika Muskala erhält Karl-Dedecius-Preis 2019

Wien/Darmstadt (APA) - Die in Österreich lebende Übersetzerin Monika Muskala und der in Leipzig ansässige Thomas Weiler erhalten heuer den Karl-Dedecius-Preis der Robert Bosch Stiftung und des Polen-Instituts Darmstadt. Die zum 9. und letzten Mal verliehene Auszeichnung ist Übersetzern aus dem Polnischen respektive dem Deutschen vorbehalten und mit je 10.000 Euro dotiert. Die Übergabe erfolgt am 17. Mai in Darmstadt.

Die seit 1993 in Österreich lebende gebürtige Polin Monika Muskala hat Werke von Friedrich Schiller, Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard, Werner Schwab und Peter Turrini in Polnische übertragen. Thomas Weiler indes arbeitet seit 2007 als freiberuflicher Übersetzer und hat dabei einen Fokus auf die Kinderliteratur gesetzt.

(S E R V I C E - www.karl-dedecius-preis.de)