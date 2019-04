Gegnerischen Autofahrer niedergeschossen - Schütze behauptete Notwehr

Wien (APA) - Der Angeklagte behauptete vor einem Schwurgericht (Vorsitz: Sonja Weis), in einer Notwehrsituation gehandelt zu haben. Schon im Rückspiegel habe er wahrgenommen, wie der andere Autofahrer ihm mit Halsabschneid-Bewegungen drohte. Er habe „damit gerechnet, dass sie mir hinten reinfahren. Ich habe Angst gehabt“, schilderte der 21-Jährige.

An der Kreuzung sei der Tschetschene dann aus seinem Pkw gestiegen und habe ihn wutschnaubend angesteuert. Da sei er „in Panik geraten“ und habe ebenfalls das Fahrzeug verlassen, wobei er sich mit einer im Auto befindlichen Pistole bewaffnete, gab der serbisch stämmige Angeklagte zu Protokoll.

Die Waffe habe er einige Wochen zuvor in dem Nachtclub, in dem er als Security-Mitarbeiter beschäftigt war, einem Gast abgenommen. Statt sie wie vorgesehen in einen eigens dafür angebrachten Tresor zu geben, „habe ich sie dummerweise behalten“, stellte der Angeklagte fest. Obwohl er deutlich größer und kräftiger als der andere Autofahrer war, fühlte sich der passionierte Boxer seinen Angaben zufolge nicht sicher. Sein Gegenüber habe „tschetschenisch ausgeschaut“, er selbst habe damals unter Knieproblemen und einem vom Training gebrochenen Mittelhandknochen gelitten. Daher habe er die Pistole zu seiner Sicherheit mit aus dem Auto genommen.

Der Tschetschene sei mit den Worten „Ich bring dich um, ich bring dich um“ auf ihn losgegangen: „Er hat auch etwas in der Hand gehalten, was wie eine Waffe ausgeschaut hat.“ Er habe darauf seine Waffe gehoben und „Stehenbleiben oder ich schieße“ gerufen, was den Kontrahenten nicht beeindruckt hätte. Da habe er „auf den Boden gezielt“ und abgedrückt: „Direkt auf seinen Körper habe ich nie gezielt.“

Der 21-Jährige behauptete, er habe gar nicht bemerkt, dass der 27-Jährige mehrfach getroffen wurde und stark blutete. Auf die Frage der Richterin, wie er sich die Treffer erkläre, wenn er ausschließlich Richtung Boden gefeuert hätte, erwiderte der Mann: „Kann sein, dass ich die Waffe verzogen habe. Mein Mittelhandknochen war gebrochen. Ich habe die Waffe nicht richtig halten können.“

Unmittelbar nach der Tat hatte sich der bisher unbescholtene Mann in seine ursprüngliche Heimat abgesetzt. „Weil niemand da war, mit dem ich reden konnte. Alle waren auf Urlaub“, wie er dem Gericht darlegte. Ende August wurde er festgenommen, als er unter einem falschen Namen nach Österreich zurückkehrte.