Generali Österreich 2018 gewachsen, Einnahmen um 2,1 Prozent höher

Wien (APA) - Die Generali Österreich ist im Vorjahr stärker als der Markt gewachsen, ein kleines Einnahmenplus gab es gegen den Markttrend auch in der Lebensversicherung. Das profitable Wachstum will die Österreich-Tochter des italienischen Versicherungskonzerns im Zuge der Strategie 2019 bis 2021 fortsetzen.

Im laufenden Jahr ist die Generali Österreich Richtung Ergebnis bisher positiv unterwegs. Generaldirektor Alfred Leu erwartet im Jahresverlauf aber noch einiges an Schäden aus den starken Schneefällen zu Jahresbeginn. Zufrieden ist man auch mit den Bankenkooperationen mit BAWAG und 3-Banken-Gruppe, beim seit längerem geplanten Ausstieg aus dem eigenen Bankgeschäft ist die Generali im Zeitplan.

Es sei noch zu früh zu sagen, wie es im Gesamtjahr aussehen werde. Insbesondere wegen der Schneemassen, das wisse man aus Erfahrung, „die werden uns bis in den September beschäftigen“, so Leu am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz. Schlussendlich würden wohl relativ hohe Schäden daraus ausgewiesen werden. Bei der sonstigen Schadensituation sei die Generali positiv unterwegs. Im Vorjahr wurde in der Schaden/Unfallsparte 1 Mrd. Euro ausgezahlt. Dabei gab es laut Finanzvorstand Klaus Wallner mehr Großschäden, gleichzeitig aber weniger Schäden aus Naturereignissen.

Die neue Drei-Jahres-Strategie hat drei Säulen. Dabei geht es um profitables Wachstum mit persönlicher Beratung mit digitaler Unterstützung, den Kunden im Mittelpunkt und die neue Einfachheit. Zum Ziel gesetzt hat man sich etwa die B1-Sprache für eine verständlichere Kommunikation mit dem Ziel, dass 95 Prozent der Kunden Versicherungsunterlagen problemlos verstehen. Mit der neuen Einfachheit soll die Komplexität der Produkte nachhaltig reduziert werden, darunter fallen aber auch Handy-Signatur oder eine automatische Abrechnung mit dem Apothekerkatalog bei der ambulanten Krankenversicherung.

Im Vorjahr seien die ambitiösen Ziele erreicht worden, im einigermaßen gesättigten österreichischen Markt habe man sich weiterhin sehr positiv entwickelt und sei nachhaltig und profitabel gewachsen, so Leu. Die Prämieneinnahmen stiegen um 2,1 Prozent auf 2,64 Mrd. Euro und damit deutlich stärker als der Markt mit 1,2 Prozent.

In der Lebensversicherung hat die Generali ein leichtes Plus von 0,4 Prozent auf 827 Mio. Euro erzielt, am Gesamtmarkt gab es einen Rückgang. Die Leistungen der Generali-Gruppe in der Lebensversicherung lagen bei 1 Mrd. Euro. Einmalerläge werden in der klassischen Lebensversicherung nicht angeboten. Eine gute Nachfrage gebe es nach Risikolebensversicherungen und auch nach dem Hybrid-Produkt - eine Kombination aus klassischer und fondsgebundener Lebensversicherung. Die Verzinsung in der klassischen Lebensversicherung liege für Neukunden bei 2,75 Prozent, im Bestand bei 2,4 Prozent. Für die gesamte Altersvorsorge hält Leu kapitalgedeckte Lösungen für notwendig.

Zufrieden ist die Generali mit den Bankenkooperationen, sie arbeitet hierzulande mit der BAWAG und der 3-Banken-Gruppe zusammen. Die angekündigte Auflösung des Vertriebsvertrags von Post und BAWAG habe sich im Vorjahr aber in der Produktion ausgewirkt, so Wallner. Das Prämienvolumen der BAWAG P.S.K.-Versicherung ist 2018 auf 211 Mio. Euro zurückgegangen, nach 217 Mio. Euro.

Beim seit längerem geplanten Ausstieg aus dem Bankgeschäft sei man im Zeitplan. Der Plan mit der 3-Banken-Gruppe sollte Ende des heurigen Jahres über die Bühne gehen. Die Generali Bank bleibt bestehen, der Betrieb wird aber weitgehend auf die 3-Banken-Gruppe übertragen, ebenso das Rechenzentrum. Das Nicht-Kreditgeschäft wird auf die 3-Banken übertragen. Das Kreditportfolio bleibt in der Generali Bank. Die Höhe des Kreditvolumens werde heuer unter 400 Mio. Euro liegen. Vor einigen Jahren seien es noch 600 Mio. Euro gewesen. Das Kreditneugeschäft wurde schon 2011 eingestellt.

Einen Grund für das kräftige Wachstum sieht die Generali Österreich auch in der hohen Kundentreue und -zufriedenheit. Der Wettbewerb sei trotz der Marktkonzentration intensiv, so Wallner. Der Marktanteil der Generali liege bei 15 Prozent und ist leicht gewachsen. Sie zählt damit zu den großen drei Versicherungsgruppen im Land.

Mit dem Generali-Vitality-Programm zur Gesundheitsprävention und Kundenbindung ist Leu „verhalten zufrieden“.

In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um 2,5 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro, in der Krankenversicherung um 5,2 Prozent auf 302 Mio. Euro. Die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen - lag im Vorjahr netto bei 90,7 Prozent, nach 90,8 Prozent. Das Operating Result (EGT) lag mit 236 Mio. Euro über Plan. 2017 war es wegen eines Sondereffekts mit 264 Mio. Euro höher. Der Jahresüberschuss sank auf rund 167 (187) Mio. Euro. Das verwaltete Vermögen lag bei 13,6 Mrd. Euro. Bei der Veranlagung stelle man sich auf ein Anhalten der Niedrigzinsen ein, so Wallner. Die Veranlagungspolitik mit einem hohen Immobilienanteil werde beibehalten.

~ WEB http://www.generali.at ~ APA344 2019-04-09/14:31