Goldene Jagdabzeichen aus Wiener Innenstadtwohnung gestohlen

Wien (APA) - Einbrecher haben Ende März goldene Jagdabzeichen aus einer Wiener Innenstadtwohnung gestohlen. Die Täter kamen am Abend des 23. März in das Appartement am Salzgries und ließen die Abzeichen im Wert von mehreren 1.000 Euro mitgehen, berichtete die Wiener Polizei am Dienstag. Dem vernehmen nach soll der Besitzer aus einem früheren Adelsgeschlecht stammen.

Am Dienstag wurden ein Foto der gestohlenen Abzeichen auf die Homepage des Bundeskriminalamts (BK) gestellt. Die Polizei bat um Hinweise an jede Dienststelle.

(S E R V I C E - Fahndungsseite des BK: http://go.apa.at/yDodyeRz )